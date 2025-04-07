https://uz.sputniknews.ru/20250407/prezident-uzbekistana-prinyal-glav-parlamentskix-delegatsiy-stran-tsentralnoy-azii-48770294.html

Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии

Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.

2025-04-07T16:46+0500

2025-04-07T16:46+0500

2025-04-07T16:46+0500

шавкат мирзиёев

парламент

узбекистан

кыргызстан

таджикистан

туркменистан

казахстан

встреча

парламентарии

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии, прибывших в Узбекистана для участия в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В совместной встрече приняли участие Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Маджлиси Намояндагон Таджикистана Файзали Идизода и Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова.Высокие гости передали президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от лидеров своих стран, особо отметив значимость международного мероприятия, впервые проводимого в республике.Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.Также стороны отметили интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Подчеркнут исторический характер проведенных недавно встреч в регионе, включая полное урегулирование вопросов делимитации границ и подписание в городе Худжанде Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.Была подчеркнута важность усиления парламентского диалога, в том числе на уровне комитетов, для сближения двух стран и народов, продвижения совместных инициатив и проектов кооперации, расширения межрегиональных контактов и гуманитарного обмена.

узбекистан

туркменистан

казахстан

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