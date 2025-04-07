Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250407/prezident-uzbekistana-prinyal-glav-parlamentskix-delegatsiy-stran-tsentralnoy-azii-48770294.html
Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии
Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.
2025-04-07T16:46+0500
2025-04-07T16:46+0500
шавкат мирзиёев
парламент
узбекистан
кыргызстан
таджикистан
туркменистан
казахстан
встреча
парламентарии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/07/48770150_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c50145e722d71cab77aa1d3b13e45714.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии, прибывших в Узбекистана для участия в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В совместной встрече приняли участие Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Маджлиси Намояндагон Таджикистана Файзали Идизода и Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова.Высокие гости передали президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от лидеров своих стран, особо отметив значимость международного мероприятия, впервые проводимого в республике.Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.Также стороны отметили интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Подчеркнут исторический характер проведенных недавно встреч в регионе, включая полное урегулирование вопросов делимитации границ и подписание в городе Худжанде Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.Была подчеркнута важность усиления парламентского диалога, в том числе на уровне комитетов, для сближения двух стран и народов, продвижения совместных инициатив и проектов кооперации, расширения межрегиональных контактов и гуманитарного обмена.
узбекистан
туркменистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/07/48770150_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0b01b0c0519eba03df63069d3018eff0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
президент узбекистан главы парламент делегация центральная азия
президент узбекистан главы парламент делегация центральная азия

Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии

16:46 07.04.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии
Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии, прибывших в Узбекистана для участия в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В совместной встрече приняли участие Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Маджлиси Намояндагон Таджикистана Файзали Идизода и Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова.
Высокие гости передали президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от лидеров своих стран, особо отметив значимость международного мероприятия, впервые проводимого в республике.
Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.
Дана высокая оценка плодотворным итогам состоявшихся 4 апреля в городе Самарканде первого саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" и Климатического форума.
Также стороны отметили интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Подчеркнут исторический характер проведенных недавно встреч в регионе, включая полное урегулирование вопросов делимитации границ и подписание в городе Худжанде Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

"За последние годы товарооборот между странами в регионе вырос в десятки раз, создаются приграничные торговые зоны. Успешно реализуются проекты кооперации в различных отраслях экономики, в том числе в регионах наших стран. Осуществляются программы насыщенного культурного и образовательного сотрудничества", – говорится в сообщении.

Была подчеркнута важность усиления парламентского диалога, в том числе на уровне комитетов, для сближения двух стран и народов, продвижения совместных инициатив и проектов кооперации, расширения межрегиональных контактов и гуманитарного обмена.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0