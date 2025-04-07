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Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии
Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии
Sputnik Узбекистан
Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.
2025-04-07T16:46+0500
2025-04-07T16:46+0500
2025-04-07T16:46+0500
шавкат мирзиёев
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узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии, прибывших в Узбекистана для участия в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.В совместной встрече приняли участие Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Маджлиси Намояндагон Таджикистана Файзали Идизода и Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова.Высокие гости передали президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от лидеров своих стран, особо отметив значимость международного мероприятия, впервые проводимого в республике.Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.Также стороны отметили интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Подчеркнут исторический характер проведенных недавно встреч в регионе, включая полное урегулирование вопросов делимитации границ и подписание в городе Худжанде Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.Была подчеркнута важность усиления парламентского диалога, в том числе на уровне комитетов, для сближения двух стран и народов, продвижения совместных инициатив и проектов кооперации, расширения межрегиональных контактов и гуманитарного обмена.
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президент узбекистан главы парламент делегация центральная азия
президент узбекистан главы парламент делегация центральная азия
Президент Узбекистана принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии
Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев принял глав парламентских делегаций стран Центральной Азии, прибывших в Узбекистана для участия в 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
В совместной встрече приняли участие Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов, Торага Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу, Председатель Маджлиси Намояндагон Таджикистана Файзали Идизода и Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гульманова.
Высокие гости передали президенту Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания от лидеров своих стран, особо отметив значимость международного мероприятия, впервые проводимого в республике.
Участники встречи рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления и углубления отношений дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между братскими странами.
Дана высокая оценка плодотворным итогам состоявшихся 4 апреля в городе Самарканде первого саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" и Климатического форума.
Также стороны отметили интенсивные контакты на высшем и высоком уровнях. Подчеркнут исторический характер проведенных недавно встреч в регионе, включая полное урегулирование вопросов делимитации границ и подписание в городе Худжанде Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
"За последние годы товарооборот между странами в регионе вырос в десятки раз, создаются приграничные торговые зоны. Успешно реализуются проекты кооперации в различных отраслях экономики, в том числе в регионах наших стран. Осуществляются программы насыщенного культурного и образовательного сотрудничества", – говорится в сообщении.
Была подчеркнута важность усиления парламентского диалога, в том числе на уровне комитетов, для сближения двух стран и народов, продвижения совместных инициатив и проектов кооперации, расширения межрегиональных контактов и гуманитарного обмена.