https://uz.sputniknews.ru/20250407/prezident-uzbekistana-vystupil-na-150-yubileynoy-assamblee-mejparlamentskogo-soyuza-48763920.html
Президент Узбекистана выступил на 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза
Президент Узбекистана выступил на 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза
Sputnik Узбекистан
В Ташкент со всех континентов мира прибыли авторитетные делегации для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Ассамблея Союза, объединяющего 181 национальный парламент и 15 региональных ассоциаций, впервые проводится в Центральной Азии.
2025-04-07T11:55+0500
2025-04-07T11:55+0500
2025-04-07T13:50+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
парламент
парламентарии
ташкент
выступление
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выступил на проходящей в столице Узбекистана 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба узбекского лидера.Президент поприветствовал собравшихся.В своем выступлении глава государства отметил, что глобальные изменения в мире ставят перед Межпарламентским союзом и национальными парламентами новые задачи.На следующих вопросах президент остановился отдельно.В первую очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что конфликты в разных регионах планеты представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и безопасности.Глава республики подчеркнул, что Узбекистан является твердым сторонником разрешения любых конфликтов и противоречий исключительно путем дипломатии и мирных переговоров.По его словам, единственным и справедливым решением палестино-израильского конфликта является реализация принципа "два государства для двух народов".Президент также отметил, что важно не допустить изоляции Афганистана на международной арене, наладить конструктивный диалог с действующей властью, рассматривать ее как неотъемлемую часть Центральноазиатского региона, открывающую новые возможности. В этом вопросе он отметил необходимость поддержки парламентов.Он заявил, что Узбекистан рассматривает Организацию Объединенных Наций как единственную универсальную и не имеющую аналогов мировую платформу.Вместе с тем президент поприветствовал заявление Евразийской группы по 80-летию Победы во Второй мировой войне.Далее президент остановился на вопросах изменения климата.По его словам, изменение климата, ставшее острой проблемой современности и серьезным препятствием на пути развития всех стран, должно находиться в центре постоянного внимания. Ведь его разрушительные последствия в первую очередь затрагивают развивающиеся страны.Президент заявил, что сейчас как никогда важно полностью выполнять обязательства по Парижскому соглашению и достижению углеродной нейтральности. Он напомнил, что данные вопросы подробно обсуждались на международном климатическом форуме, состоявшемся накануне в Самарканде. Следующий вопрос, который озвучил глава государства, это права женщин и их место и роль в обществе.Он особо подчеркнул, что в последние годы в Узбекистане совместно с институтами ООН и Межпарламентским союзом были успешно проведены Азиатский женский форум и 14-й Саммит женщин-лидеров парламентов мира.А также выразил надежду на поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О расширении социально-экономической, политико-правовой и культурно-гуманитарной деятельности женщин Азии", продвигаемой по инициативе республики.Президент Узбекистана поднял также вопросы молодежи.Он отметил, что наряду с деятельностью молодежи в парламенте, актуальным вопросом является расширение прав и возможностей полноценного участия молодых людей во всех сферах жизни общества.Были также затронуты вопросы социальной защиты населения.Президент отметил, что сегодня как никогда актуально обеспечение прав каждого человека на социальную защиту, предоставление качественных услуг на основе международных стандартов и норм.Он напомнил собравшимся, что Узбекистан является социальным государством, а приоритетом политики является обеспечение всесторонней защиты населения. В стране реализуется программа "От бедности к благополучию". За последние 8 лет из бедности были выведены более 7 миллионов человек, уровень бедности снизился с 35% до 8,9%. В этом году поставлена цель сократить этот показатель до 6%.Президент пригласил представителей парламентов стран принять активное участие в работе Международной конференции по сокращению бедности, которая пройдет в Узбекистане в сентябре этого года.Президент Узбекистана также затронул вопрос сотрудничества в области ИИ.Он подчеркнул, что нынешняя реальность требует укрепления системного сотрудничества в области искусственного интеллекта, широко проникающего во все сферы.Если будет разработан типовой закон по этике использования искусственного интеллекта, то эта инновационная правовая основа станет для всех стран своеобразной моделью эффективного регулирования стремительно развивающейся в мире отрасли.Президент выразил уверенность в том, что в ходе около 70 различных мероприятий и дебатов в рамках Ассамблеи ее участники обменяются мнениями по важнейшим задачам парламентов и определят планы на перспективу. А принятые решения откроют новую страницу в истории многогранного и долгосрочного сотрудничества.В завершение выступления президент пожелал больших успехов работе Ассамблеи.
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президент узбекистан 150-й юбилейная ассамблея межпарламентского союза мирзиёев делегация ташкент
президент узбекистан 150-й юбилейная ассамблея межпарламентского союза мирзиёев делегация ташкент
Президент Узбекистана выступил на 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза
11:55 07.04.2025 (обновлено: 13:50 07.04.2025)
В Ташкент со всех континентов мира прибыли авторитетные делегации для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Ассамблея Союза, объединяющего 181 национальный парламент и 15 региональных ассоциаций, впервые проводится в Центральной Азии.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев выступил на проходящей в столице Узбекистана 150-й юбилейной Ассамблее Межпарламентского союза, сообщает
пресс-служба узбекского лидера.
Президент поприветствовал собравшихся.
"Мне доставляет большое удовольствие приветствовать авторитетные делегации, прибывшие со всех континентов мира в Узбекистан для участия в юбилейной 150-й Ассамблее Межпарламентского союза. Ассамблея Союза, объединяющего 181 национальный парламент и 15 региональных ассоциаций, впервые проводится в Центральной Азии. Мы очень гордимся тем, что этот форум проходит в нашей прекрасной столице — городе Ташкенте. Такое доверие и высокую честь мы воспринимаем как признание больших достижений в осуществлении в нашей стране масштабных демократических преобразований, развитии парламентаризма и представительной власти", — сказал президент.
В своем выступлении глава государства отметил, что глобальные изменения в мире ставят перед Межпарламентским союзом и национальными парламентами новые задачи.
"Узбекистан как полноправный член Организации в настоящее время активно участвует в работе всех ее структур и форумов. У нас налажено плодотворное практическое взаимодействие по приоритетным направлениям глобальной повестки", — отметил глава государства.
На следующих вопросах президент остановился отдельно.
В первую очередь Шавкат Мирзиёев отметил, что конфликты в разных регионах планеты представляют серьезную угрозу глобальному и региональному миру и безопасности.
Глава республики подчеркнул, что Узбекистан является твердым сторонником разрешения любых конфликтов и противоречий исключительно путем дипломатии и мирных переговоров.
"Надеемся, что начатый переговорный процесс по ситуации вокруг Украины обязательно даст положительный результат. Мы считаем важным находить решения наиболее острых проблем на основе общепризнанных норм международного права, Устава и резолюций Организации Объединенных Наций", — сказал президент.
По его словам, единственным и справедливым решением палестино-израильского конфликта является реализация принципа "два государства для двух народов".
Президент также отметил, что важно не допустить изоляции Афганистана на международной арене, наладить конструктивный диалог с действующей властью, рассматривать ее как неотъемлемую часть Центральноазиатского региона, открывающую новые возможности. В этом вопросе он отметил необходимость поддержки парламентов.
Он заявил, что Узбекистан рассматривает Организацию Объединенных Наций как единственную универсальную и не имеющую аналогов мировую платформу.
"Мы полностью поддерживаем системные усилия Генерального секретаря Антониу Гутерриша по глубокому реформированию этой международной организации и повышению ее потенциал", — сказал он.
Вместе с тем президент поприветствовал заявление Евразийской группы по 80-летию Победы во Второй мировой войне.
Далее президент остановился на вопросах изменения климата.
По его словам, изменение климата, ставшее острой проблемой современности и серьезным препятствием на пути развития всех стран, должно находиться в центре постоянного внимания. Ведь его разрушительные последствия в первую очередь затрагивают развивающиеся страны.
Президент заявил, что сейчас как никогда важно полностью выполнять обязательства по Парижскому соглашению и достижению углеродной нейтральности. Он напомнил, что данные вопросы подробно обсуждались на международном климатическом форуме, состоявшемся накануне в Самарканде.
"Мы обязательно добьемся значительных успехов в области климатической политики, если поддержка передовых инициатив, стимулирование перехода к возобновляемым источникам энергии и "зеленым" технологиям станут важными задачами парламента. Считаем, что изменение климата должно быть постоянным и одним из главных вопросов повестки дня Ассамблеи", — отметил глава республики.
Следующий вопрос, который озвучил глава государства, это права женщин и их место и роль в обществе.
"Прочное закрепление прав женщин является одним из главных условий развития общества. Как показывает анализ, если обеспечить равное участие женщин и мужчин во всех секторах экономики, то объем мирового валового внутреннего продукта может увеличиться на 26%. Отрадно, что доля женщин в парламентах всего мира увеличилась с 11,3% в 1995 году до 27,2 % в этом году. Реализуя эффективные меры по поддержке активного участия женщин в управлении обществом, мы, несомненно, достигнем новых успехов", — сказал Мирзиёев.
Он особо подчеркнул, что в последние годы в Узбекистане совместно с институтами ООН и Межпарламентским союзом были успешно проведены Азиатский женский форум и 14-й Саммит женщин-лидеров парламентов мира.
А также выразил надежду на поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "О расширении социально-экономической, политико-правовой и культурно-гуманитарной деятельности женщин Азии", продвигаемой по инициативе республики.
Президент Узбекистана поднял также вопросы молодежи.
Он отметил, что наряду с деятельностью молодежи в парламенте, актуальным вопросом является расширение прав и возможностей полноценного участия молодых людей во всех сферах жизни общества.
"Воспитание нового поколения парламентариев, налаживание эффективного международного сотрудничества в этом направлении является важным фактором для нашего будущего. Думаю, необходимо активно вовлекать молодежь в деятельность национальных парламентов и Союза, укреплять постоянный диалог. Предлагаю создать в рамках Межпарламентского союза Глобальную платформу молодежных парламентов и провести ее учредительный форум в Узбекистане", — предложил глава государства.
Были также затронуты вопросы социальной защиты населения.
Президент отметил, что сегодня как никогда актуально обеспечение прав каждого человека на социальную защиту, предоставление качественных услуг на основе международных стандартов и норм.
Он напомнил собравшимся, что Узбекистан является социальным государством, а приоритетом политики является обеспечение всесторонней защиты населения. В стране реализуется программа "От бедности к благополучию".
За последние 8 лет из бедности были выведены более 7 миллионов человек, уровень бедности снизился с 35% до 8,9%. В этом году поставлена цель сократить этот показатель до 6%.
Президент пригласил представителей парламентов стран принять активное участие в работе Международной конференции по сокращению бедности, которая пройдет в Узбекистане в сентябре этого года.
Президент Узбекистана также затронул вопрос сотрудничества в области ИИ.
Он подчеркнул, что нынешняя реальность требует укрепления системного сотрудничества в области искусственного интеллекта, широко проникающего во все сферы.
Если будет разработан типовой закон по этике использования искусственного интеллекта, то эта инновационная правовая основа станет для всех стран своеобразной моделью эффективного регулирования стремительно развивающейся в мире отрасли.
"Все наши предложения и инициативы важны тем, что полностью отвечают целям стратегии Межпарламентского союза до 2026 года. Вместе с тем, наши подходы найдут отражение и в Ташкентской декларации, которая будет принята по итогам сегодняшней исторической Ассамблеи. Конечно, ни одна страна или общество в мире не могут развиваться исключительно за счет принятия многочисленных законов или решений. Объединившись на этом пути, укрепляя дух законотворчества и мобилизуя все наши знания и опыт на достижение нашей общих, единых целей, мы обязательно их достигнем", — сказал Мирзиёев.
Президент выразил уверенность в том, что в ходе около 70 различных мероприятий и дебатов в рамках Ассамблеи ее участники обменяются мнениями по важнейшим задачам парламентов и определят планы на перспективу. А принятые решения откроют новую страницу в истории многогранного и долгосрочного сотрудничества.
В завершение выступления президент пожелал больших успехов работе Ассамблеи.