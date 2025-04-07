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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250407/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-katerinovka-v-dnr-48769843.html
Российские военные освободили село Катериновка в ДНР
Российские военные освободили село Катериновка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Также нанесено поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.
2025-04-07T16:15+0500
2025-04-07T16:22+0500
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спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бойцы "Западной" группировки войск взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.За сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли около 215 солдат убитыми и ранеными, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен также склад боеприпасов.
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всу сво россия украина минобороны рф днр
всу сво россия украина минобороны рф днр

Российские военные освободили село Катериновка в ДНР

16:15 07.04.2025 (обновлено: 16:22 07.04.2025)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Также нанесено поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бойцы "Западной" группировки войск взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.
За сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли около 215 солдат убитыми и ранеными, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен также склад боеприпасов.
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