https://uz.sputniknews.ru/20250407/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-katerinovka-v-dnr-48769843.html

Российские военные освободили село Катериновка в ДНР

Российские военные освободили село Катериновка в ДНР

Sputnik Узбекистан

Также нанесено поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.

2025-04-07T16:15+0500

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бойцы "Западной" группировки войск взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.За сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли около 215 солдат убитыми и ранеными, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен также склад боеприпасов.

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