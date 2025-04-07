https://uz.sputniknews.ru/20250407/rossiyskie-voennye-osvobodili-selo-katerinovka-v-dnr-48769843.html
Российские военные освободили село Катериновка в ДНР
Российские военные освободили село Катериновка в ДНР
Sputnik Узбекистан
Также нанесено поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.
2025-04-07T16:15+0500
2025-04-07T16:15+0500
2025-04-07T16:22+0500
всу
сво
безопасность
россия
украина
днр
спецоперация россии по защите донбасса
минобороны рф
спецоперация
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/03/48719413_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_99dc8bf32af69e9bb711639c238842b5.jpg
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бойцы "Западной" группировки войск взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.За сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли около 215 солдат убитыми и ранеными, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен также склад боеприпасов.
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/03/48719413_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_8752a07d62ec5d1cd3aa2efa8b653deb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
всу сво россия украина минобороны рф днр
всу сво россия украина минобороны рф днр
Российские военные освободили село Катериновка в ДНР
16:15 07.04.2025 (обновлено: 16:22 07.04.2025)
Также нанесено поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Бойцы "Западной" группировки войск взяли под контроль село Катериновка в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
При этом бойцы "Запада" нанесли поражение двум механизированным бригадам ВСУ и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.
За сутки в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли около 215 солдат убитыми и ранеными, три артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен также склад боеприпасов.