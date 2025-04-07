https://uz.sputniknews.ru/20250407/v-uzbekistane-nujdayuschiesya-semi-k-otopitelnomu-sezonu-poluchat-ot-gosudarstva-1-mln-sum-48765359.html
В Узбекистане нуждающиеся семьи к отопительному сезону получат от государства 1 млн сум
В Узбекистане нуждающиеся семьи к отопительному сезону получат от государства 1 млн сум
Sputnik Узбекистан
Помощь предоставят в ноябре с целью дополнительной материальной поддержки социально уязвимых слоев населения.
2025-04-07T12:48+0500
2025-04-07T12:48+0500
2025-04-07T13:39+0500
социальная поддержка
постановление
президент узбекистана
природный газ
отопление
выплата
электричество
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям в Узбекистане в отопительном сезоне 2025/2026 года будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 млн сумов. Президент подписал постановление, предусматривающее дополнительные меры государственной поддержки нуждающегося населения при реализации рыночных механизмов в топливно-энергетическом комплексе. Помощь предоставят в ноябре с целью дополнительной материальной поддержки социально уязвимых слоев населения. Средства получат следующие категории семей:При формировании дополнительного списка "махаллинской семеркой" в первую очередь будут учитывать:В документе отмечается, что количество семей в дополнительном списке не должно превышать 40% от числа семей, включенных в реестры. Хокимияты могут вносить изменения в число нуждающихся семей в разрезе махаллей в пределах этих 40%.Кроме того, в соответствии с документом, с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года государство будет компенсировать разницу между базовой и повышенной тарифной ставкой на электроэнергию и природный газ для определенных категорий семей.Компенсация будет предоставляться на потребление до 150 кВт⋅ч в месяц сверх базовой нормы. Потребителям также компенсируют до 250 кубометров газа в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.Ранее компенсация предоставлялась только в зимний период, то есть с ноября по февраль. Теперь она будет выплачиваться ежемесячно в течение года.
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отопление узбекистан помощь постановление выплата
отопление узбекистан помощь постановление выплата
В Узбекистане нуждающиеся семьи к отопительному сезону получат от государства 1 млн сум
12:48 07.04.2025 (обновлено: 13:39 07.04.2025)
Помощь предоставят с целью дополнительной материальной поддержки социально уязвимых слоев населения.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik.
Нуждающимся семьям в Узбекистане в отопительном сезоне 2025/2026 года будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 млн сумов. Президент подписал постановление
, предусматривающее дополнительные меры государственной поддержки нуждающегося населения при реализации рыночных механизмов в топливно-энергетическом комплексе.
Помощь предоставят в ноябре с целью дополнительной материальной поддержки социально уязвимых слоев населения.
Средства получат следующие категории семей:
получатели детского пособия и материальной помощи через информационную систему "Единый реестр социальной защиты";
семьи, внесенные в "Реестр малообеспеченных семей";
дополнительно — семьи, не включенные в реестры, но подверженные риску бедности, на основании заключения "махаллинской семерки".
При формировании дополнительного списка "махаллинской семеркой" в первую очередь будут учитывать:
семьи, потерявшие кормильца;
семьи, члены которых являются инвалидами I или II группы;
семьи, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью;
семьи, в которых проживают лица, страдающие заболеваниями, требующими длительного лечения, одиноко проживающие лица, нуждающиеся в постороннем уходе, а также одиноко проживающие престарелые и лица с инвалидностью;
семьи, проживающие в квартирах с тремя и более семьями;
семьи, живущие в многоквартирных домах без газоснабжения и централизованного отопления.
В документе отмечается, что количество семей в дополнительном списке не должно превышать 40% от числа семей, включенных в реестры. Хокимияты могут вносить изменения в число нуждающихся семей в разрезе махаллей в пределах этих 40%.
Кроме того, в соответствии с документом, с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года государство будет компенсировать разницу между базовой и повышенной тарифной ставкой на электроэнергию и природный газ для определенных категорий семей.
Компенсация будет предоставляться на потребление до 150 кВт⋅ч в месяц сверх базовой нормы. Потребителям также компенсируют до 250 кубометров газа в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.
Ранее компенсация предоставлялась только в зимний период, то есть с ноября по февраль. Теперь она будет выплачиваться ежемесячно в течение года.