https://uz.sputniknews.ru/20250407/v-uzbekistane-nujdayuschiesya-semi-k-otopitelnomu-sezonu-poluchat-ot-gosudarstva-1-mln-sum-48765359.html

В Узбекистане нуждающиеся семьи к отопительному сезону получат от государства 1 млн сум

В Узбекистане нуждающиеся семьи к отопительному сезону получат от государства 1 млн сум

Sputnik Узбекистан

Помощь предоставят в ноябре с целью дополнительной материальной поддержки социально уязвимых слоев населения.

2025-04-07T12:48+0500

2025-04-07T12:48+0500

2025-04-07T13:39+0500

социальная поддержка

постановление

президент узбекистана

природный газ

отопление

выплата

электричество

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Нуждающимся семьям в Узбекистане в отопительном сезоне 2025/2026 года будет выделена единовременная материальная помощь в размере 1 млн сумов. Президент подписал постановление, предусматривающее дополнительные меры государственной поддержки нуждающегося населения при реализации рыночных механизмов в топливно-энергетическом комплексе. Помощь предоставят в ноябре с целью дополнительной материальной поддержки социально уязвимых слоев населения. Средства получат следующие категории семей:При формировании дополнительного списка "махаллинской семеркой" в первую очередь будут учитывать:В документе отмечается, что количество семей в дополнительном списке не должно превышать 40% от числа семей, включенных в реестры. Хокимияты могут вносить изменения в число нуждающихся семей в разрезе махаллей в пределах этих 40%.Кроме того, в соответствии с документом, с 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027 года государство будет компенсировать разницу между базовой и повышенной тарифной ставкой на электроэнергию и природный газ для определенных категорий семей.Компенсация будет предоставляться на потребление до 150 кВт⋅ч в месяц сверх базовой нормы. Потребителям также компенсируют до 250 кубометров газа в месяц в отопительный сезон и до 150 кубометров в другие месяцы.Ранее компенсация предоставлялась только в зимний период, то есть с ноября по февраль. Теперь она будет выплачиваться ежемесячно в течение года.

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