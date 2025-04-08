https://uz.sputniknews.ru/20250408/eaeu-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-48779956.html

На сколько выросло производство сельхозпродукции в ЕАЭС

На сколько выросло производство сельхозпродукции в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза без учета данных по Армении

2025-04-08T15:00+0500

2025-04-08T15:00+0500

2025-04-08T15:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

сельхозпродукция

производство

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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. В январе-феврале 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,8%. Об этом сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России. При этом производство молока выросло на 1,8%, яиц — на 3,3%, а скота и птицы на убой —осталось на уровне предыдущего года, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20250406/eaeu-stanovitsya-ekonomicheski-privlekatelnym-48751591.html

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производство сельхозпродукция еаэс рост