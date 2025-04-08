https://uz.sputniknews.ru/20250408/eaeu-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-48779956.html
На сколько выросло производство сельхозпродукции в ЕАЭС
На сколько выросло производство сельхозпродукции в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза без учета данных по Армении
2025-04-08T15:00+0500
2025-04-08T15:00+0500
2025-04-08T15:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
сельхозпродукция
производство
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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. В январе-феврале 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,8%. Об этом сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России. При этом производство молока выросло на 1,8%, яиц — на 3,3%, а скота и птицы на убой —осталось на уровне предыдущего года, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20250406/eaeu-stanovitsya-ekonomicheski-privlekatelnym-48751591.html
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производство сельхозпродукция еаэс рост
производство сельхозпродукция еаэс рост
На сколько выросло производство сельхозпродукции в ЕАЭС
Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза без учета данных по Армении.
ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik
. В январе-феврале 2025 года производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличилось на 1,8%. Об этом сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
“Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза без учета данных по Армении”, — говорится в сообщении.
При этом производство молока выросло на 1,8%, яиц — на 3,3%, а скота и птицы на убой —осталось на уровне предыдущего года, добавили в пресс-службе.