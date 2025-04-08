Сложно, но можно: как сделать десерты полезными
"Надо исключить простые углеводы: сладости, конфеты, хлебобулочные изделия, то есть все, что содержит сахар. Я, например, научилась заменять пшеничную муку, которая тоже является простым углеводом, на муку с добавлением отрубей, муку из твердых сортов пшеницы, ржаную, ореховую, кокосовую, миндальную", — пояснила она.
"В десертах и выпечке можно использовать натуральные подсластители, например, сухофрукты. Также это может быть стевия, сироп топинамбура или фиников. Мне нравится вариант пастилы, когда перерабатываются печеные кислые яблоки, добавляется туда банан, это дело высушивается и получается полезная сладость. Или, например, можно приготовить зефир только за счет белковой массы и печеных яблок. Получается замечательный десерт или мусс", — рассказала она.