https://uz.sputniknews.ru/20250408/kak-sdelat-deserty-poleznymi-48781714.html

Сложно, но можно: как сделать десерты полезными

Сложно, но можно: как сделать десерты полезными

Sputnik Узбекистан

Кулинарный блогер: Любые кондитерские изделия можно приготовить без сахара

2025-04-08T22:05+0500

2025-04-08T22:05+0500

2025-04-08T22:05+0500

это интересно

десерт

правильное питание

кулинария

сахар

мнение эксперта

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Для сладкоежек в процессе похудения самое сложное — отказаться от десертов. Кулинарный блогер и технолог общественного питания Лена Ярцева рассказала радио Sputnik, что главное — избавиться от простых углеводов.По словам специалиста, проблема именно в простых углеводах. То есть если человек их исключает, то его рацион становится более сбалансированным и полезным.Кулинарный блогер поделилась еще одним лайфхаком — не использовать белый синтетический сахар, заменив его натуральными подсластителями.В принципе, любые кондитерские изделия можно приготовить без сахара, резюмировала Ярцева.

https://uz.sputniknews.ru/20250406/mif-ili-pravda-vrach-rasskazal-o-meteozavisimosti-48748706.html

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