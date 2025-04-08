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Сложно, но можно: как сделать десерты полезными
Сложно, но можно: как сделать десерты полезными
Sputnik Узбекистан
Кулинарный блогер: Любые кондитерские изделия можно приготовить без сахара
2025-04-08T22:05+0500
2025-04-08T22:05+0500
это интересно
десерт
правильное питание
кулинария
сахар
мнение эксперта
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Для сладкоежек в процессе похудения самое сложное — отказаться от десертов. Кулинарный блогер и технолог общественного питания Лена Ярцева рассказала радио Sputnik, что главное — избавиться от простых углеводов.По словам специалиста, проблема именно в простых углеводах. То есть если человек их исключает, то его рацион становится более сбалансированным и полезным.Кулинарный блогер поделилась еще одним лайфхаком — не использовать белый синтетический сахар, заменив его натуральными подсластителями.В принципе, любые кондитерские изделия можно приготовить без сахара, резюмировала Ярцева.
https://uz.sputniknews.ru/20250406/mif-ili-pravda-vrach-rasskazal-o-meteozavisimosti-48748706.html
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десерты польза кондитерские изделия сахар
десерты польза кондитерские изделия сахар

Сложно, но можно: как сделать десерты полезными

22:05 08.04.2025
© Pexels/Ella OlssonДесерт
Десерт - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2025
© Pexels/Ella Olsson
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Кулинарный блогер: Любые кондитерские изделия можно приготовить без сахара.
Для сладкоежек в процессе похудения самое сложное — отказаться от десертов. Кулинарный блогер и технолог общественного питания Лена Ярцева рассказала радио Sputnik, что главное — избавиться от простых углеводов.
© Unsplash/Yulia KhlebnikovaЧизкейк с вишней.
Чизкейк с вишней. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2025
Чизкейк с вишней.
© Unsplash/Yulia Khlebnikova

"Надо исключить простые углеводы: сладости, конфеты, хлебобулочные изделия, то есть все, что содержит сахар. Я, например, научилась заменять пшеничную муку, которая тоже является простым углеводом, на муку с добавлением отрубей, муку из твердых сортов пшеницы, ржаную, ореховую, кокосовую, миндальную", — пояснила она.

По словам специалиста, проблема именно в простых углеводах. То есть если человек их исключает, то его рацион становится более сбалансированным и полезным.
Кулинарный блогер поделилась еще одним лайфхаком — не использовать белый синтетический сахар, заменив его натуральными подсластителями.
© Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкЯблоки в карамели.
Яблоки в карамели. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2025
Яблоки в карамели.
© Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Перейти в фотобанк

"В десертах и выпечке можно использовать натуральные подсластители, например, сухофрукты. Также это может быть стевия, сироп топинамбура или фиников. Мне нравится вариант пастилы, когда перерабатываются печеные кислые яблоки, добавляется туда банан, это дело высушивается и получается полезная сладость. Или, например, можно приготовить зефир только за счет белковой массы и печеных яблок. Получается замечательный десерт или мусс", — рассказала она.

В принципе, любые кондитерские изделия можно приготовить без сахара, резюмировала Ярцева.
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