https://uz.sputniknews.ru/20250408/mirziyoyev-nagrajdeniye-gensek-mps-orden-dustlik-48775275.html
Президент Узбекистана наградил генсека Межпарламентского союза орденом "Дустлик"
Президент Узбекистана наградил генсека Межпарламентского союза орденом "Дустлик"
Sputnik Узбекистан
Таким образом глава республики отметил большой вклад Мартина Чунгонга в развитие отношений между РУз и МПС, а также усилия по укреплению международного имиджа страны и продвижению парламентской дипломатии
2025-04-08T09:50+0500
2025-04-08T09:50+0500
2025-04-08T09:59+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
награждение
генеральный секретарь
межпарламентский союз
мартин чунгонг
орден "дустлик"
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Пуквареке Чунгонга орденом "Дустлик".Таким образом глава республики отметил его многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на последовательное развитие и углубление всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и МПС.Чунгонг награжден за большой вклад в реализацию приоритетных совместных программ и проектов в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение парламентской дипломатии и межрегиональных связей, открытого и конструктивного политического диалога, а также за практические действия, направленные на повышение международного авторитета Узбекистана на мировой арене.
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президент узбекистана награждение генеральный секретарь межпарламентский союз орден "дустлик"
президент узбекистана награждение генеральный секретарь межпарламентский союз орден "дустлик"
Президент Узбекистана наградил генсека Межпарламентского союза орденом "Дустлик"
09:50 08.04.2025 (обновлено: 09:59 08.04.2025)
Таким образом глава республики отметил большой вклад Мартина Чунгонга в развитие отношений между РУз и МПС, а также усилия по укреплению международного имиджа страны и продвижению парламентской дипломатии.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил
Генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Пуквареке Чунгонга орденом "Дустлик".
Таким образом глава республики отметил его многолетнюю плодотворную деятельность, направленную на последовательное развитие и углубление всестороннего сотрудничества между Узбекистаном и МПС.
Чунгонг награжден за большой вклад в реализацию приоритетных совместных программ и проектов в социально-экономической и культурно-гуманитарной сферах, продвижение парламентской дипломатии и межрегиональных связей, открытого и конструктивного политического диалога, а также за практические действия, направленные на повышение международного авторитета Узбекистана на мировой арене.