https://uz.sputniknews.ru/20250408/v-kakix-stranax-napishut-diktant-pobedy-48781112.html
Стало известно число стран, где напишут "Диктант Победы"
Стало известно число стран, где напишут "Диктант Победы"
Sputnik Узбекистан
В этом году акция пройдет 25 апреля. Для написания диктанта откроют более 250 иностранных площадок
2025-04-08T16:00+0500
2025-04-08T16:00+0500
2025-04-08T16:00+0500
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диктант
победа
великая отечественная война
вторая мировая война
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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Международный исторический "Диктант Победы" напишут в 84 странах мира, сообщил руководитель Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин.По словам Сидякина, "Диктант Победы" напишут на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком и киргизском языках. Онлайн задания будут доступны на четырех языках: английском, арабском, китайском и испанском.Координатор партпроекта "Историческая память" призвал активно участвовать в акции и сохранить настоящую правду и память.Участникам диктанта предстоит ответить на 25 вопросов об основных событиях Великой Отечественной войны, судьбах героев, памятных датах и значимых исторических вехах. В этом году по поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в задания включили вопросы, отражающие современный патриотический контекст.Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция в 2025 году пройдет 25 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20230427/uzbyekistancy-uchastiye-diktant-pobyedy-foto-vidyeo-34339862.html
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диктант победа страны акция
диктант победа страны акция
Стало известно число стран, где напишут "Диктант Победы"
В этом году акция пройдет 25 апреля. Для написания диктанта откроют более 250 иностранных площадок.
ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik.
Международный исторический "Диктант Победы" напишут в 84 странах мира, сообщил
руководитель Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин.
"Диктант Победы" "Единой России" напишут в 84 странах… Участие в акции впервые примут КНДР, Ирландия, Куба, Швейцария, Швеция, Норвегия, Республика Корея, Сингапур, Шри-Ланка, Эфиопия, Кипр. Для написания диктанта откроются более 250 иностранных площадок. Они, как правило, создаются на базе Русских домов, посольских школ", — сказал он.
По словам Сидякина, "Диктант Победы" напишут на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком и киргизском языках. Онлайн задания будут доступны на четырех языках: английском, арабском, китайском и испанском.
Координатор партпроекта "Историческая память" призвал активно участвовать в акции и сохранить настоящую правду и память.
Участникам диктанта предстоит ответить на 25 вопросов об основных событиях Великой Отечественной войны, судьбах героев, памятных датах и значимых исторических вехах. В этом году по поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в задания включили вопросы, отражающие современный патриотический контекст.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция в 2025 году пройдет 25 апреля.