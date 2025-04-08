https://uz.sputniknews.ru/20250408/v-kakix-stranax-napishut-diktant-pobedy-48781112.html

Стало известно число стран, где напишут "Диктант Победы"

Стало известно число стран, где напишут "Диктант Победы"

Sputnik Узбекистан

В этом году акция пройдет 25 апреля. Для написания диктанта откроют более 250 иностранных площадок

2025-04-08T16:00+0500

2025-04-08T16:00+0500

2025-04-08T16:00+0500

общество

в мире

диктант

победа

великая отечественная война

вторая мировая война

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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Международный исторический "Диктант Победы" напишут в 84 странах мира, сообщил руководитель Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин.По словам Сидякина, "Диктант Победы" напишут на английском, арабском, французском, испанском, немецком, китайском, монгольском, португальском, турецком и киргизском языках. Онлайн задания будут доступны на четырех языках: английском, арабском, китайском и испанском.Координатор партпроекта "Историческая память" призвал активно участвовать в акции и сохранить настоящую правду и память.Участникам диктанта предстоит ответить на 25 вопросов об основных событиях Великой Отечественной войны, судьбах героев, памятных датах и значимых исторических вехах. В этом году по поручению председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева в задания включили вопросы, отражающие современный патриотический контекст.Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что акция в 2025 году пройдет 25 апреля.

https://uz.sputniknews.ru/20230427/uzbyekistancy-uchastiye-diktant-pobyedy-foto-vidyeo-34339862.html

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