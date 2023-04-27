https://uz.sputniknews.ru/20230427/uzbyekistancy-uchastiye-diktant-pobyedy-foto-vidyeo-34339862.html

Узбекистанцы приняли участие в "Диктанте Победы" — фото, видео

Узбекистанцы приняли участие в "Диктанте Победы" — фото, видео

Ташкентцы проверили свои знания по Великой Отечественной войне

2023-04-27T15:51+0500

2023-04-27T15:51+0500

2023-04-27T16:03+0500

узбекистан

россия

россотрудничество в узбекистане

диктант

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ташкент

бухара

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы", сообщает корреспондент Sputnik.Участники должны были ответить на 25 вопросов как на общеисторические темы Великой Отечественной войны, так и региональные.Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества в Узбекистане и "Волонтерами Победы", также проходило в филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте и школе № 30 в Бухаре.Победители акции получат от организаторов ценные подарки, а также смогут посетить Россию.Читайте также:

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