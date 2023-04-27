Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230427/uzbyekistancy-uchastiye-diktant-pobyedy-foto-vidyeo-34339862.html
Узбекистанцы приняли участие в "Диктанте Победы" — фото, видео
Узбекистанцы приняли участие в "Диктанте Победы" — фото, видео
Ташкентцы проверили свои знания по Великой Отечественной войне
2023-04-27T15:51+0500
2023-04-27T16:03+0500
узбекистан
россия
россотрудничество в узбекистане
диктант
победа
ташкент
бухара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1b/34333048_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_7afadb0eea82b56e32d7d13a2b7195b7.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы", сообщает корреспондент Sputnik.Участники должны были ответить на 25 вопросов как на общеисторические темы Великой Отечественной войны, так и региональные.Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества в Узбекистане и "Волонтерами Победы", также проходило в филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте и школе № 30 в Бухаре.Победители акции получат от организаторов ценные подарки, а также смогут посетить Россию.Читайте также:
узбекистан
россия
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1b/34333048_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_8bebd8f0d04018658ff6ea47c37c8133.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан россия ташкент бухара
узбекистан россия ташкент бухара

Узбекистанцы приняли участие в "Диктанте Победы" — фото, видео

15:51 27.04.2023 (обновлено: 16:03 27.04.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
В Ташкенте состоялась международная историческая акция Диктант Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Подписаться на
НовостиTelegram
Ташкентцы проверили свои знания о Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы", сообщает корреспондент Sputnik.
Участники должны были ответить на 25 вопросов как на общеисторические темы Великой Отечественной войны, так и региональные.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
В Ташкенте состоялась международная историческая акция Диктант Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
В Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества в Узбекистане и "Волонтерами Победы", также проходило в филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте и школе № 30 в Бухаре.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
В Ташкенте состоялась международная историческая акция Диктант Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2023
В Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Победители акции получат от организаторов ценные подарки, а также смогут посетить Россию.
Читайте также:
Более 20 стран примут участие в Менделеевской олимпиаде школьников по химии
В университете в Карши открыли Центр русского языка
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0