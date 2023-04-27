Узбекистанцы приняли участие в "Диктанте Победы" — фото, видео
15:51 27.04.2023 (обновлено: 16:03 27.04.2023)
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Ташкентцы проверили свои знания о Великой Отечественной войне.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. В Русском доме в Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы", сообщает корреспондент Sputnik.
Участники должны были ответить на 25 вопросов как на общеисторические темы Великой Отечественной войны, так и региональные.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
В Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Мероприятие, организованное представительством Россотрудничества в Узбекистане и "Волонтерами Победы", также проходило в филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте и школе № 30 в Бухаре.
© Sputnik/Рамиз БахтияровВ Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
В Ташкенте состоялась международная историческая акция "Диктант Победы"
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Победители акции получат от организаторов ценные подарки, а также смогут посетить Россию.
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