https://uz.sputniknews.ru/20250409/eaeu-promyshlennost-otrasli-potentsial-48785761.html

ЕАЭС: какие отрасли промышленности имеют наибольший кооперационный и экспортный потенциал

ЕАЭС: какие отрасли промышленности имеют наибольший кооперационный и экспортный потенциал

Sputnik Узбекистан

Импортозамещение в высокотехнологичных отраслях остается приоритетом в кооперационном сотрудничестве государств-членов Союза

2025-04-09T11:00+0500

2025-04-09T11:00+0500

2025-04-09T11:00+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

промышленность

экспорт

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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. В ЕАЭС определили отрасли промышленности с наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия комиссии одобрила доклад "Об итогах анализа перспективных рынков и отраслей промышленности для совместного экспорта несырьевой, в том числе высокотехнологичной продукции государств-членов Евразийского экономического союза".Рекомендации, включенные в документ, призваны обеспечить рост приоритетных отраслей промышленности, стимулирование инновационной активности, совместное развитие наукоемких производств, а также освоение новых видов конкурентоспособной экспортоориентированной продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20250408/eaeu-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-48779956.html

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