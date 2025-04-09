https://uz.sputniknews.ru/20250409/eaeu-promyshlennost-otrasli-potentsial-48785761.html
ЕАЭС: какие отрасли промышленности имеют наибольший кооперационный и экспортный потенциал
ЕАЭС: какие отрасли промышленности имеют наибольший кооперационный и экспортный потенциал
Sputnik Узбекистан
Импортозамещение в высокотехнологичных отраслях остается приоритетом в кооперационном сотрудничестве государств-членов Союза
2025-04-09T11:00+0500
2025-04-09T11:00+0500
2025-04-09T11:00+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
промышленность
экспорт
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ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. В ЕАЭС определили отрасли промышленности с наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом, сообщает пресс-служба ЕЭК.Коллегия комиссии одобрила доклад "Об итогах анализа перспективных рынков и отраслей промышленности для совместного экспорта несырьевой, в том числе высокотехнологичной продукции государств-членов Евразийского экономического союза".Рекомендации, включенные в документ, призваны обеспечить рост приоритетных отраслей промышленности, стимулирование инновационной активности, совместное развитие наукоемких производств, а также освоение новых видов конкурентоспособной экспортоориентированной продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20250408/eaeu-rost-proizvodstvo-selxozproduktsiya-48779956.html
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еаэс промышленность отрасли кооперация экспорт импортозамещение
еаэс промышленность отрасли кооперация экспорт импортозамещение
ЕАЭС: какие отрасли промышленности имеют наибольший кооперационный и экспортный потенциал
Импортозамещение в высокотехнологичных отраслях остается приоритетом в кооперационном сотрудничестве государств-членов Союза.
ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik.
В ЕАЭС определили отрасли промышленности с наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Коллегия комиссии одобрила доклад "Об итогах анализа перспективных рынков и отраслей промышленности для совместного экспорта несырьевой, в том числе высокотехнологичной продукции государств-членов Евразийского экономического союза".
"Докладом определены отрасли промышленности, включая высокотехнологичные, которые обладают наибольшим кооперационным и экспортным потенциалом. Это, в частности, химическая, металлургическая, фармацевтическая, электронно-оптическая отрасли, автомобиле- и авиастроение", — говорится в сообщении.
Рекомендации, включенные в документ, призваны обеспечить рост приоритетных отраслей промышленности, стимулирование инновационной активности, совместное развитие наукоемких производств, а также освоение новых видов конкурентоспособной экспортоориентированной продукции.
"Страны Союза обладают значительным научным и промышленным потенциалом для развития ключевых отраслей промышленности, — подчеркнула министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян. — При этом импортозамещение в высокотехнологичных отраслях, таких как машиностроение, электроника, химическая промышленность, остается приоритетом в кооперационном сотрудничестве государств-членов".