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Опасно ли выпрямлять волосы — трихолог
Опасно ли выпрямлять волосы — трихолог
Sputnik Узбекистан
Врач рассказала о пользе и вреде кератинового выпрямления волос
2025-04-09T22:03+0500
2025-04-09T22:03+0500
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Популярная у девушек процедура выпрямления волос – кератиновое разглаживание делает пряди гладкими и блестящими. Однако помимо очевидных плюсов, имеются и недостатки, рассказала радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.По ее словам, процедуры по внедрению кератина в структуру волоса были разработаны для эластичности и блеска волос. В составе средства есть формальдегид, большое количество силиконов и керосина. Эти компоненты отрицательно влияют на волосяные луковицы.Она предупредила, что после смывания состава локоны будут выглядеть еще хуже, чем до процедуры: начнут сечься по всей длине, ломаться и электризоватьсяТрихолог подчеркнула, что у тех, кто решится на кератиновое выпрямление, уже через три месяца от объема не останется и следа.
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волосы выпрямление врач польза вред
волосы выпрямление врач польза вред

Опасно ли выпрямлять волосы — трихолог

22:03 09.04.2025
© Sputnik / Максим БогодвидВолосы
Волосы - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2025
© Sputnik / Максим Богодвид
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Врач рассказала о пользе и вреде кератинового выпрямления волос.
Популярная у девушек процедура выпрямления волос – кератиновое разглаживание делает пряди гладкими и блестящими. Однако помимо очевидных плюсов, имеются и недостатки, рассказала радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.
По ее словам, процедуры по внедрению кератина в структуру волоса были разработаны для эластичности и блеска волос. В составе средства есть формальдегид, большое количество силиконов и керосина. Эти компоненты отрицательно влияют на волосяные луковицы.

"Основными компонентами человеческого волоса являются кератиновые белки, они влияют на здоровье и структуру волос. По моим наблюдениям, те, кто более трех раз сделал кератиновое выпрямление, имеет очень активную ломкость, потому что в структуру волоса проникает керосин. Мы знаем, что в основной массе волос пористый, и эти пористые заполняет именно керосин", — пояснила Кохас.

Она предупредила, что после смывания состава локоны будут выглядеть еще хуже, чем до процедуры: начнут сечься по всей длине, ломаться и электризоваться
Трихолог подчеркнула, что у тех, кто решится на кератиновое выпрямление, уже через три месяца от объема не останется и следа.

"Волосы имеют определенную плотность, а после повреждения, то есть кератинового выпрямления, новые волосы, которые только будут расти, этой плотности не имеют. Соответственно, объем не сохраняется. Поэтому для тех, кто хочет блестящие объемные пряди, я рекомендую стайлинговые средства или уходовые бальзамы, спреи для волос", — добавила специалист.

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