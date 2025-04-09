https://uz.sputniknews.ru/20250409/opasno-li-vypryamlyat-volosy-48786070.html

Опасно ли выпрямлять волосы — трихолог

Опасно ли выпрямлять волосы — трихолог

Sputnik Узбекистан

Врач рассказала о пользе и вреде кератинового выпрямления волос

2025-04-09T22:03+0500

2025-04-09T22:03+0500

2025-04-09T22:03+0500

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Популярная у девушек процедура выпрямления волос – кератиновое разглаживание делает пряди гладкими и блестящими. Однако помимо очевидных плюсов, имеются и недостатки, рассказала радио Sputnik врач-трихолог Ольга Кохас.По ее словам, процедуры по внедрению кератина в структуру волоса были разработаны для эластичности и блеска волос. В составе средства есть формальдегид, большое количество силиконов и керосина. Эти компоненты отрицательно влияют на волосяные луковицы.Она предупредила, что после смывания состава локоны будут выглядеть еще хуже, чем до процедуры: начнут сечься по всей длине, ломаться и электризоватьсяТрихолог подчеркнула, что у тех, кто решится на кератиновое выпрямление, уже через три месяца от объема не останется и следа.

https://uz.sputniknews.ru/20250408/kak-sdelat-deserty-poleznymi-48781714.html

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