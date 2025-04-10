https://uz.sputniknews.ru/20250410/kak-pisat-storitelling-v-tashkent-master-klass-sputnikpro-48823726.html
Как писать сторителлинг: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Как писать сторителлинг: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
Sputnik Узбекистан
Замдиректора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" рассказал, как не "убить" хороший материал, какие вопросы задавать себе при работе с текстом, чтобы он удерживал аудиторию, и какие приемы сценаристов кино взять на вооружение
2025-04-10T17:19+0500
2025-04-10T17:19+0500
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В Ташкенте на факультете международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться".Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO. Спикером выступил заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Артём Буфтяк. Он рассказал студентам и преподавателям факультета, как создавать сторителлинг истории, где применяют этот жанр, чем он отличается от других и какие приемы из кино можно использовать в тексте.По словам Буфтяка, главное — четко понимать, о чем текст.Также спикер подчеркнул, что важно соблюдать хронологию.Также он напомнил о значении структуры."Без нее текст будет корявым. Берите трехактную схему: завязка, конфликт, развязка. Если следовать ей — сложно написать плохо", — рекомендовал спикер.Буфтяк добавил, что история должна содержать проблему.Он также выделил типичную ошибку: отвечать на вопросы “что случилось” и “почему” просто фактами.Спикер напомнил и про ценность материала.В завершение прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой студенты получили практические советы и рекомендации.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
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ташкент мастер-класс sputnikpro
ташкент мастер-класс sputnikpro
Как писать сторителлинг: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO
17:19 10.04.2025 (обновлено: 17:34 10.04.2025)
Эксклюзив
Замдиректора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" рассказал, как не "убить" хороший материал, какие вопросы задавать себе при работе с текстом, чтобы он удерживал аудиторию, и какие приемы сценаристов кино взять на вооружение.
В Ташкенте на факультете международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться".
Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO. Спикером выступил заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Артём Буфтяк.
Он рассказал студентам и преподавателям факультета, как создавать сторителлинг истории, где применяют этот жанр, чем он отличается от других и какие приемы из кино можно использовать в тексте.
По словам Буфтяка, главное — четко понимать, о чем текст.
"Нужно сесть и коротко сформулировать его суть. Если не получается — вы где-то ошиблись", — отметил он.
Также спикер подчеркнул, что важно соблюдать хронологию.
"Флешбеки рушат текст. Кино может это себе позволить, потому что есть визуальный ряд. В тексте — читатель может просто закрыть материал. Пишите линейно — так выше шанс, что дочитают до конца".
Также он напомнил о значении структуры.
"Без нее текст будет корявым. Берите трехактную схему: завязка, конфликт, развязка. Если следовать ей — сложно написать плохо", — рекомендовал спикер.
Буфтяк добавил, что история должна содержать проблему.
"Без конфликта читать неинтересно. Если это выдуманная история — проблему можно придумать, если реальная — обозначьте ее", — сказал спикер.
Он также выделил типичную ошибку: отвечать на вопросы “что случилось” и “почему” просто фактами.
"Факты — это "что, где, когда". А вот “почему” — уже история. Почему именно с этим человеком, почему именно сейчас? Отвечая на эти вопросы, вы формируете сюжет. История не может происходить в вакууме — нужны “декорации”, — пояснил Буфтяк.
Спикер напомнил и про ценность материала.
"Автор должен показать, почему его история важна. Если работаете по трехактной структуре — покажите проблему, последствия и влияние. Но если чувствуете, что стоит отойти от схемы — не бойтесь", — добавил он.
В завершение прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой студенты получили практические советы и рекомендации.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.