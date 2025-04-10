https://uz.sputniknews.ru/20250410/kak-pisat-storitelling-v-tashkent-master-klass-sputnikpro-48823726.html

Как писать сторителлинг: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Как писать сторителлинг: в Ташкенте прошел мастер-класс SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

Замдиректора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" рассказал, как не "убить" хороший материал, какие вопросы задавать себе при работе с текстом, чтобы он удерживал аудиторию, и какие приемы сценаристов кино взять на вооружение

2025-04-10T17:19+0500

2025-04-10T17:19+0500

2025-04-10T17:34+0500

узбекистан

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В Ташкенте на факультете международной журналистики УзГУМЯ прошел мастер-класс "Сторителлинг: как написать историю, которой захотят делиться".Мероприятие состоялось в рамках проекта SputnikPRO. Спикером выступил заместитель директора Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" Артём Буфтяк. Он рассказал студентам и преподавателям факультета, как создавать сторителлинг истории, где применяют этот жанр, чем он отличается от других и какие приемы из кино можно использовать в тексте.По словам Буфтяка, главное — четко понимать, о чем текст.Также спикер подчеркнул, что важно соблюдать хронологию.Также он напомнил о значении структуры."Без нее текст будет корявым. Берите трехактную схему: завязка, конфликт, развязка. Если следовать ей — сложно написать плохо", — рекомендовал спикер.Буфтяк добавил, что история должна содержать проблему.Он также выделил типичную ошибку: отвечать на вопросы “что случилось” и “почему” просто фактами.Спикер напомнил и про ценность материала.В завершение прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой студенты получили практические советы и рекомендации.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.Для справки: SputnikPRO — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов от лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.

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