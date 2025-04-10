https://uz.sputniknews.ru/20250410/uzbekistan-planiruet-privlech-15-millionov-turistov-v-2025-godu-48807005.html

Узбекистан планирует привлечь 15 миллионов туристов в 2025 году

Узбекистан планирует привлечь 15 миллионов туристов в 2025 году

Sputnik Узбекистан

Экспорт туристических услуг достигнет $4 млрд

2025-04-10T10:08+0500

2025-04-10T10:08+0500

2025-04-10T10:30+0500

узбекистан

туризм

развитие

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекистан планирует привлечь в этом году 15 млн туристов. Такие планы озвучили на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента. Речь шла о повышении туристического потенциала регионов. Как отмечалось, в последние годы экспорт туристических услуг в республике увеличился в 1,6 раза, достигнув $3,5 млрд. В этой сфере начали работать более двух тысяч новых предпринимателей. В прошлом году количество иностранных туристов впервые превысило 10 млн. В регионах динамично развивается инфраструктура туризма и сервиса. За последние 8 лет в отрасль вложено $6,5 млрд инвестиций, создано 130 тыс. гостиничных мест. Сегодня в стране действует 20 туристических сел. В Паркентском районе на вершине "Олтин бел" создают новую международную горнолыжную зону. Учитывая историческое, культурное и природное богатство страны, число туристов можно увеличить еще в 2-3 раза. Однако в некоторых регионах имеются неудобные дороги и транспортное сообщение, не хватает развлекательных мест и интересных турпрограмм. В связи с этим, участники совещания обсудили меры по выявлению местных возможностей, увеличению числа туристических направлений и улучшению условий для туристов. Например, значительная часть территории Сарыасийского района — это горная местность с большим потенциалом для зимнего туризма. Там можно реализовать проекты на $200 млн по строительству канатных дорог, гостиниц, торгово-сервисных объектов. Чартакский район также славится красивой природой и целебными источниками. Продвижение туристических возможностей Узбекистана сегодня активно проводят на авторитетных зарубежных телеканалах, а также более чем на 20 международных выставках. Упрощают визовые процедуры, приобретают современные самолеты. Президент поручил использовать эти возможности для привлечения туристов с перспективных рынков и налаживания прямых авиарейсов. В настоящее время разрабатывают Национальную единую платформу по туризму. К ней подключат услуги по оформлению электронной визы и покупке билетов. Также планируют ввести единую туристическую карту, обеспечивающую доступ ко всем историческим памятникам. Развитие внутреннего туризма В последние годы возросло внимание к внутреннему туризму, число местных туристов достигло 23 млн. Однако многие жители республики не путешествовали в другие регионы. Работа с объектами культурного наследия За последние 4 года проведены реставрация и консервация 327 таких комплексов. Сейчас еще 485 объектов требуют ремонта. Подготовка кадров Длительность высшего образования в сфере туризма сократили с 4 до 3 лет, внедрили дуальную систему. Теперь планируют организовать практику и работу студентов за рубежом. "Отмечено, что благодаря таким мерам в текущем году можно привлечь 15 миллионов туристов и довести экспорт туристических услуг до 4 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.

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