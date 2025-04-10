Узбекистан планирует привлечь 15 миллионов туристов в 2025 году
10:08 10.04.2025 (обновлено: 10:30 10.04.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовТуризм в Узбекистане
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Экспорт туристических услуг достигнет $4 млрд.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекистан планирует привлечь в этом году 15 млн туристов. Такие планы озвучили на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.
Речь шла о повышении туристического потенциала регионов.
Как отмечалось, в последние годы экспорт туристических услуг в республике увеличился в 1,6 раза, достигнув $3,5 млрд. В этой сфере начали работать более двух тысяч новых предпринимателей. В прошлом году количество иностранных туристов впервые превысило 10 млн.
В регионах динамично развивается инфраструктура туризма и сервиса. За последние 8 лет в отрасль вложено $6,5 млрд инвестиций, создано 130 тыс. гостиничных мест.
Сегодня в стране действует 20 туристических сел. В Паркентском районе на вершине "Олтин бел" создают новую международную горнолыжную зону.
Учитывая историческое, культурное и природное богатство страны, число туристов можно увеличить еще в 2-3 раза. Однако в некоторых регионах имеются неудобные дороги и транспортное сообщение, не хватает развлекательных мест и интересных турпрограмм.
В связи с этим, участники совещания обсудили меры по выявлению местных возможностей, увеличению числа туристических направлений и улучшению условий для туристов.
Например, значительная часть территории Сарыасийского района — это горная местность с большим потенциалом для зимнего туризма. Там можно реализовать проекты на $200 млн по строительству канатных дорог, гостиниц, торгово-сервисных объектов. Чартакский район также славится красивой природой и целебными источниками.
"Ответственным руководителям поручено разработать программу по развитию 36 таких районов и городов на основе этно-, гастрономического, медицинского, экстремального, культурно-исторического, паломнического, зимнего и агротуризма", — говорится в сообщении.
Продвижение туристических возможностей Узбекистана сегодня активно проводят на авторитетных зарубежных телеканалах, а также более чем на 20 международных выставках. Упрощают визовые процедуры, приобретают современные самолеты.
Президент поручил использовать эти возможности для привлечения туристов с перспективных рынков и налаживания прямых авиарейсов.
В настоящее время разрабатывают Национальную единую платформу по туризму. К ней подключат услуги по оформлению электронной визы и покупке билетов. Также планируют ввести единую туристическую карту, обеспечивающую доступ ко всем историческим памятникам.
Развитие внутреннего туризма
В последние годы возросло внимание к внутреннему туризму, число местных туристов достигло 23 млн. Однако многие жители республики не путешествовали в другие регионы.
"В связи с этим одни выходные в месяц будут объявлены "днями путешествий с семьей и коллективом". Победителям молодежных конкурсов будут вручаться путевки "Путешествие по Узбекистану", — говорится в сообщении.
Работа с объектами культурного наследия
За последние 4 года проведены реставрация и консервация 327 таких комплексов. Сейчас еще 485 объектов требуют ремонта.
"Отмечено, что к этой работе можно активно привлекать частный сектор и реализовывать бизнес-проекты. Были поставлены задачи по совершенствованию механизма сдачи объектов культурного наследия в аренду и цифровизации учета поступающих от них доходов", — говорится в сообщении.
Подготовка кадров
Длительность высшего образования в сфере туризма сократили с 4 до 3 лет, внедрили дуальную систему. Теперь планируют организовать практику и работу студентов за рубежом.
"Отмечено, что благодаря таким мерам в текущем году можно привлечь 15 миллионов туристов и довести экспорт туристических услуг до 4 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.