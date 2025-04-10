https://uz.sputniknews.ru/20250410/uzbekistan-prisoedinilsya-k-evraziyskomu-banku-razvitiya-48812477.html
Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития
Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития
Sputnik Узбекистан
Соответствующий закон подписал глава республики
2025-04-10T14:30+0500
2025-04-10T14:30+0500
2025-04-10T14:30+0500
экономика
узбекистан
шавкат мирзиёев
еабр
новый закон
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в газете "Народное слово".Закон был принят нижней палатой парламента страны в январе и одобрен Сенатом в марте.Напомним, что Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2024 года заявил о планах завершить процедуры и вступить в ЕАБР в начале 2025 года. По его словам, это необходимо для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов.Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250130/investitsii-uzbekistana-v-evraziyskom-regione-za-75-let-vyrosli-v-45-raz-47656342.html
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узбекистан евразийский банк развития присоединение закон
узбекистан евразийский банк развития присоединение закон
Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития
Соответствующий закон подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован
в газете "Народное слово".
"Присоединиться к Соглашению об учреждении Евразийского банка развития (Астана, 12 января 2006 года)", — говорится в тексте закона.
Закон был принят нижней палатой парламента страны в январе и одобрен Сенатом в марте.
Напомним, что Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2024 года заявил о планах завершить процедуры и вступить в ЕАБР в начале 2025 года. По его словам, это необходимо для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов.
Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.