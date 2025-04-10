https://uz.sputniknews.ru/20250410/uzbekistan-prisoedinilsya-k-evraziyskomu-banku-razvitiya-48812477.html

Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития

Узбекистан присоединился к Евразийскому банку развития

Sputnik Узбекистан

Соответствующий закон подписал глава республики

2025-04-10T14:30+0500

2025-04-10T14:30+0500

2025-04-10T14:30+0500

экономика

узбекистан

шавкат мирзиёев

еабр

новый закон

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР), текст документа опубликован в газете "Народное слово".Закон был принят нижней палатой парламента страны в январе и одобрен Сенатом в марте.Напомним, что Шавкат Мирзиёев на заседании Высшего евразийского экономического совета в декабре 2024 года заявил о планах завершить процедуры и вступить в ЕАБР в начале 2025 года. По его словам, это необходимо для формирования надежных финансовых источников продвижения совместных проектов.Узбекистан с 2020 года является наблюдателем в ЕАЭС.

https://uz.sputniknews.ru/20250130/investitsii-uzbekistana-v-evraziyskom-regione-za-75-let-vyrosli-v-45-raz-47656342.html

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