https://uz.sputniknews.ru/20250410/v-moskve-proxodit-mejdunarodnyy-forum-evraziya--territoriya-traditsionnyx-tsennostey-48821867.html

В Москве проходит международный форум "Евразия — территория традиционных ценностей"

В Москве проходит международный форум "Евразия — территория традиционных ценностей"

Sputnik Узбекистан

Цель мероприятия — разработка плана по созданию единой евразийской платформы для стран ЕАЭС и обсуждение вопросов сохранения национальной идентичности, культурного кода и традиционных ценностей народов Евразии

2025-04-10T16:19+0500

2025-04-10T16:19+0500

2025-04-10T16:53+0500

россия

москва

форум

евразия

традиции

ценности

общество

эксклюзив

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Москве проходит международный общественно-деловой форум "Евразия – территория традиционных ценностей", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Масштабное мероприятие приурочили к годовщине создания АНО "Евразия".К диалогу пригласили государственных деятелей, министров, лидеров бизнеса, образования, культуры, медиа, общественных организаций, а также более 600 экспертов. Половина из них — представители зарубежных стран, включая Узбекистан, Азербайджан, Абхазию, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Сербию и другие.Цель форума — разработка плана по созданию единой евразийской платформы для стран ЕАЭС и обсуждение вопросов сохранения национальной идентичности, культурного кода и традиционных ценностей народов Евразии.В программе панельная сессия "Евразия — территория традиционных ценностей" и шесть экспертных сессий на разные темы: от культуры до бизнеса.В ходе обсуждений говорили о важности развития волонтерского движения как одного из эффективных инструментов общественной дипломатии и интеграции.Председатель Комитета Госдумы РФ по молодежной политике, председатель Совета Ассоциации Добро.рф Артем Метелев объявил о создании международной ассоциации НКО стран СНГ и БРИКС.Она призвана объединить усилия в сфере добровольчества и гражданских инициатив.Он также подчеркнул важность объединения НКО и волонтеров разных стран.Для справки: АНО "Евразия" начала работу в апреле прошлого года. За это время организация объединила больше 20 тыс. человек разных профессий, национальностей и культур, а также реализовала масштабные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей, укрепление исторической правды и развитие евразийского содружества.

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