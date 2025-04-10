https://uz.sputniknews.ru/20250410/v-ramkax-150-y-assamblei-mps-v-tashkente-proshlo-okolo-70-meropriyatiy-48809976.html

В рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий

В рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий

Sputnik Узбекистан

По итогам Ассамблеи приняты Ташкентская декларация и две резолюции Межпарламентского союза

2025-04-10T12:10+0500

2025-04-10T12:10+0500

2025-04-10T12:10+0500

общество

политика

узбекистан

ташкент

межпарламентский союз

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В рамках завершившейся в столице Узбекистана юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза организовали около 70 различных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.Историческая Ассамблея, прошедшая эгидой парламента РУз, объединила около 2 000 делегатов из 140 стран, включая 740 парламентариев, а также более 50 представителей международных организаций и организаций-наблюдателей.Более 37% участников Ассамблеи составили женщины-парламентарии. Это самый высокий показатель участия женщин в Ассамблее Межпарламентского союза с 2022 года, добавили в пресс-службе.Члены МПС высоко оценили инициативы, выдвинутые президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на специальном пленарном заседании Ассамблеи.Глава республики выразил надежду, что начатый переговорный процесс по ситуации вокруг Украины даст положительный результат, подчеркнул, что единственным и справедливым решением палестино-израильского конфликта является реализация принципа "два государства для двух народов".Также он отметил, что важно не допустить изоляции Афганистана на международной арене, акцентировал внимание на задачах парламентов по поддержке передовых инициатив, стимулированию перехода на использование возобновляемых источников энергии и "зеленых" технологий, разработке модельного закона по этике использования искусственного интеллекта, поиску путей выхода из бедности.Инициативы президента Узбекистана отражены в Ташкентской декларации, принятой по итогам 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза. Также на Ассамблее приняли две резолюции: "Роль парламентов в продвижении двустороннего решения в Палестине" и "Парламентские стратегии по смягчению последствий вооруженных конфликтов против устойчивого развития".

https://uz.sputniknews.ru/20250407/prezident-uzbekistana-vystupil-na-150-yubileynoy-assamblee-mejparlamentskogo-soyuza-48763920.html

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