В рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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По итогам Ассамблеи приняты Ташкентская декларация и две резолюции Межпарламентского союза.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В рамках завершившейся в столице Узбекистана юбилейной 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза организовали около 70 различных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Историческая Ассамблея, прошедшая эгидой парламента РУз, объединила около 2 000 делегатов из 140 стран, включая 740 парламентариев, а также более 50 представителей международных организаций и организаций-наблюдателей.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий
В рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
"Участие в мероприятии более 100 спикеров и заместителей спикеров парламентов свидетельствует о том, что парламентская дипломатия играет важную роль в традиционных международных отношениях в условиях обострения геополитических противоречий", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаВ рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий
В рамках 150-й Ассамблеи МПС в Ташкенте прошло около 70 мероприятий
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Более 37% участников Ассамблеи составили женщины-парламентарии. Это самый высокий показатель участия женщин в Ассамблее Межпарламентского союза с 2022 года, добавили в пресс-службе.
"В рамках Ассамблеи проведено около 70 различных мероприятий, обсуждались такие важные вопросы, как гендерное равенство, социальная поддержка населения, охрана здоровья граждан, экология и смягчение последствий изменения климата", — говорится в сообщении.
Члены МПС высоко оценили инициативы, выдвинутые президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на специальном пленарном заседании Ассамблеи.
Глава республики выразил надежду, что начатый переговорный процесс по ситуации вокруг Украины даст положительный результат, подчеркнул, что единственным и справедливым решением палестино-израильского конфликта является реализация принципа "два государства для двух народов".
Также он отметил, что важно не допустить изоляции Афганистана на международной арене, акцентировал внимание на задачах парламентов по поддержке передовых инициатив, стимулированию перехода на использование возобновляемых источников энергии и "зеленых" технологий, разработке модельного закона по этике использования искусственного интеллекта, поиску путей выхода из бедности.
Инициативы президента Узбекистана отражены в Ташкентской декларации, принятой по итогам 150-й юбилейной Ассамблеи Межпарламентского союза. Также на Ассамблее приняли две резолюции: "Роль парламентов в продвижении двустороннего решения в Палестине" и "Парламентские стратегии по смягчению последствий вооруженных конфликтов против устойчивого развития".