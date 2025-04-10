https://uz.sputniknews.ru/20250410/vsegda-li-jajda-yavlyaetsya-priznakom-saxarnogo-diabeta-48808017.html
Всегда ли жажда является признаком сахарного диабета — врач
Всегда ли жажда является признаком сахарного диабета — врач
Sputnik Узбекистан
Если жажда присутствует постоянно и сопровождается учащенным мочеиспусканием, головокружением, потерей веса, отеками, это повод срочно обратиться к врачу
2025-04-10T22:05+0500
2025-04-10T22:05+0500
2025-04-10T22:05+0500
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Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Елену Маслову.Па словам специалиста, постоянная жажда может быть связана и с анемией — пониженным уровнем железа в организме.В числе физиологических причин постоянной жажды — съеденная на ужин острая или соленая пища, сухой воздух в спальне, особенно в период отопительного сезона, алкоголь или кофеин перед сном, которые вызывают обезвоживание.Врач предупредила, что если жажда присутствует постоянно и сопровождается такими неприятными симптомами, как учащенное мочеиспускание, головокружение, потеря веса, отеки, это повод срочно обратиться к врачу.
https://uz.sputniknews.ru/20250409/opasno-li-vypryamlyat-volosy-48786070.html
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жажда признак диабет врач
жажда признак диабет врач
Всегда ли жажда является признаком сахарного диабета — врач
Постоянное желание пить много воды, особенно ночью, и ощущение сухости во рту могут быть признаками сахарного диабета, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Елену Маслову.
"Постоянное желание пить много воды, особенно в ночное время, но при этом ощущать сухость во рту. Это может быть признаком сахарного диабета, так как высокий уровень глюкозы в крови провоцирует жажду и частое мочеиспускание", — пояснила она.
Па словам специалиста, постоянная жажда может быть связана и с анемией — пониженным уровнем железа в организме.
В числе физиологических причин постоянной жажды — съеденная на ужин острая или соленая пища, сухой воздух в спальне, особенно в период отопительного сезона, алкоголь или кофеин перед сном, которые вызывают обезвоживание.
Врач предупредила, что если жажда присутствует постоянно и сопровождается такими неприятными симптомами, как учащенное мочеиспускание, головокружение, потеря веса, отеки, это повод срочно обратиться к врачу.