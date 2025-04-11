https://uz.sputniknews.ru/20250411/buxara-i-turetskiy-trabzon-stali-gorodami-pobratimami-48835931.html
Бухара и турецкий Трабзон стали городами-побратимами
Бухара и турецкий Трабзон стали городами-побратимами
Sputnik Узбекистан
Сотрудничество двух городов послужит дальнейшему укреплению культурных, экономических и социальных связей между двум городами, а также откроет возможности для новых проектов в области истории, туризма, образования и торговли.
2025-04-11T16:33+0500
2025-04-11T16:33+0500
2025-04-11T16:33+0500
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Турецкий город Трабзон и узбекская Бухара будут сотрудничать в статусе городов-побратимов. Об этом сообщили в пресс-службе Генконсульства Узбекистана в Стамбуле.В посольстве также отметили, что сотрудничество двух городов послужит дальнейшему укреплению культурных, экономических и социальных связей между двум городами. Также откроет возможности для новых проектов в области истории, туризма, образования и торговли."Бухара и Трабзон — мост, соединяющий историю и будущее!", — добавили в посольстве.Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда города Узбекистана и Турции становятся побратимами. Так, в феврале нынешнего года заключено сотрудничество в статусе городов-побратимов между Навои и муниципалитетом Стамбула Зейтинбурну. Тогда же стали побратимами Самарканд и турецкий город Конья, а также Шахрисабз с городом Пендик.
https://uz.sputniknews.ru/20250215/shaxrisabz-i-stambulskiy-pendik-stali-gorodami-pobratimami-47974131.html
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город побратим узбекистан турция бухара трабзон генконсульство
город побратим узбекистан турция бухара трабзон генконсульство
Бухара и турецкий Трабзон стали городами-побратимами
Сотрудничество двух городов послужит дальнейшему укреплению культурных, экономических и социальных связей между двум городами, а также откроет возможности для новых проектов в области истории, туризма, образования и торговли.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
Турецкий город Трабзон и узбекская Бухара будут сотрудничать в статусе городов-побратимов. Об этом сообщили
в пресс-службе Генконсульства Узбекистана в Стамбуле.
"Трабзон и Бухара теперь города-побратимы! Между прекрасным черноморским городом Трабзон в Турции и древним культурным центром Узбекистана Бухарой установились братские связи", — говорится в сообщении.
В посольстве также отметили, что сотрудничество двух городов послужит дальнейшему укреплению культурных, экономических и социальных связей между двум городами. Также откроет возможности для новых проектов в области истории, туризма, образования и торговли.
"Бухара и Трабзон — мост, соединяющий историю и будущее!", — добавили в посольстве.
Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда города Узбекистана и Турции становятся побратимами. Так, в феврале нынешнего года заключено сотрудничество в статусе городов-побратимов между Навои и муниципалитетом Стамбула Зейтинбурну. Тогда же стали побратимами Самарканд и турецкий город Конья, а также Шахрисабз с городом Пендик.