https://uz.sputniknews.ru/20250411/chto-obsudyat-uchastniki-glavnyx-delovyx-meropriyatiy-innoprom-2025-v-tashkente-48824241.html

Что обсудят участники главных деловых мероприятий "Иннопром-2025" в Ташкенте

Что обсудят участники главных деловых мероприятий "Иннопром-2025" в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

С 28 по 30 апреля в Ташкенте на новой бизнес-арене CAEx Uzbekistan пройдет 5-я Международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия".

2025-04-11T11:46+0500

2025-04-11T11:46+0500

2025-04-11T11:46+0500

"иннопром"

ташкент

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экономика

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узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Открытие 5-й Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 28 апреля 2025 года. В рамках деловой программы пройдет свыше 15 мероприятий, где участники профильных дискуссий обсудят ключевые и актуальные темы, отражающие современные вызовы и возможности промышленного развития. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе выставки "Иннопром".Выставка объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса и власти для обсуждения ключевых трендов, обмена опытом и поиска новых возможностей для партнерства. Как сообщается, важным мероприятием межрегионального сотрудничества станет B2R-сессия "Промышленный бизнес-альянс регионов России и Узбекистана: инициативы от бизнеса и для бизнеса" при поддержке Ассоциации инновационных регионов России, где руководители регионов двух стран и главы технологического бизнеса смогут напрямую обменяться взаимовыгодными инициативами. Регионы представят свои промышленные запросы и условия для локализации и сотрудничества, а промышленный бизнес презентует свои лучшие проекты для регионов. Вопросы развития химической промышленности рассмотрят представители компаний отрасли на специальной сессии "Роль компаний-лидеров химической промышленности в обеспечении продовольственной безопасности Центральной Азии". Также на полях Международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" впервые пройдут заседания российско-узбекского и узбекско-российского деловых советов.Одним из ярких событий станет форсайт-сессия "Новый Узбекистан: инновационное предпринимательство и молодые профессионалы", где молодые предприниматели из России и Узбекистана, а также студенты ведущих вузов Ташкента встретятся с известными инфлюенсерами и предпринимателями. Ожидается, что на форсайт-сессии ведущие эксперты вместе со студентами, будущими экономистами, финансистами, архитекторами и дизайнерами обсудят, как использовать лучшие мировые практики, чтобы стать настоящими профессионалами. При поддержке партнеров M Cosmetic и Central Asian University гости поделятся личным опытом успеха, а инфлюенсеры раскроют секреты эффективного продвижения в социальных сетях.По мнению организаторов, активный диалог, который пройдет на бизнес-арене CAEx Uzbekistan, станет продолжением эффективного сотрудничества и потенциальным новым этапом в развитии и укреплении партнерства в экономической сфере.

https://uz.sputniknews.ru/20250328/innoprompervyy-zampred-pravitelstva-rf-denis-manturov-primet-uchastie-v-innoprom-48621630.html

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