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В ЕЭК обсудили вопросы доступа сельхозпродукции ЕАЭС в Иран

В ЕЭК обсудили вопросы доступа сельхозпродукции ЕАЭС в Иран

Sputnik Узбекистан

15 мая 2025 года года вступит в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран.

2025-04-11T13:51+0500

2025-04-11T13:51+0500

2025-04-11T14:06+0500

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии с представителями государственных органов, деловых ассоциаций и бизнеса обсудили вопросы доступа сельхозпродукции из стран ЕАЭС на иранский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В ходе встречи отмечалось, что предусмотренные Соглашением преференции покрывают 67% сельскохозяйственной товарной номенклатуры, на долю которой приходится 98% сельхозэкспорта ЕАЭС в Иран. Либерализация торгового режима позволит существенно снизить уровень тарифной защиты иранской стороны: средняя ставка РНБ Ирана по всей сельскохозяйственной товарной номенклатуре упадет с 30% до 14%.Одновременно в соглашении усовершенствована регуляторная часть, касающаяся применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, которые могут оказывать существенное влияние на взаимную торговлю. Вопросы доступа сельскохозяйственной продукции, включая применение санитарных и фитосанитарных мер, предлагается обсудить с иранской стороной в ходе первого заседания Совместного комитета по реализации Соглашения, запланированного на вторую половину 2025 года.

https://uz.sputniknews.ru/20250301/iran-ratifitsiroval-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-eaes-48188771.html

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