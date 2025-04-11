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В ЕЭК обсудили вопросы доступа сельхозпродукции ЕАЭС в Иран
В ЕЭК обсудили вопросы доступа сельхозпродукции ЕАЭС в Иран
Sputnik Узбекистан
15 мая 2025 года года вступит в силу Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран.
2025-04-11T13:51+0500
2025-04-11T13:51+0500
2025-04-11T14:06+0500
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии с представителями государственных органов, деловых ассоциаций и бизнеса обсудили вопросы доступа сельхозпродукции из стран ЕАЭС на иранский рынок. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.В ходе встречи отмечалось, что предусмотренные Соглашением преференции покрывают 67% сельскохозяйственной товарной номенклатуры, на долю которой приходится 98% сельхозэкспорта ЕАЭС в Иран. Либерализация торгового режима позволит существенно снизить уровень тарифной защиты иранской стороны: средняя ставка РНБ Ирана по всей сельскохозяйственной товарной номенклатуре упадет с 30% до 14%.Одновременно в соглашении усовершенствована регуляторная часть, касающаяся применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, которые могут оказывать существенное влияние на взаимную торговлю. Вопросы доступа сельскохозяйственной продукции, включая применение санитарных и фитосанитарных мер, предлагается обсудить с иранской стороной в ходе первого заседания Совместного комитета по реализации Соглашения, запланированного на вторую половину 2025 года.
https://uz.sputniknews.ru/20250301/iran-ratifitsiroval-soglashenie-o-zone-svobodnoy-torgovli-eaes-48188771.html
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еаэс иран торговля еэк соглашение
еаэс иран торговля еэк соглашение
В ЕЭК обсудили вопросы доступа сельхозпродукции ЕАЭС в Иран
13:51 11.04.2025 (обновлено: 14:06 11.04.2025)
15 мая 2025 года года вступит в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Исламской Республикой Иран.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik.
В Евразийской экономической комиссии с представителями государственных органов, деловых ассоциаций и бизнеса обсудили вопросы доступа сельхозпродукции из стран ЕАЭС на иранский рынок. Об этом сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
В ходе встречи отмечалось, что предусмотренные Соглашением преференции покрывают 67% сельскохозяйственной товарной номенклатуры, на долю которой приходится 98% сельхозэкспорта ЕАЭС в Иран.
Либерализация торгового режима позволит существенно снизить уровень тарифной защиты иранской стороны: средняя ставка РНБ Ирана по всей сельскохозяйственной товарной номенклатуре упадет с 30% до 14%.
"Соглашение создает уникальные тарифные условия доступа для бизнеса ЕАЭС на иранский рынок, в том числе в части продовольственных товаров. В этой связи необходимо определить те барьеры и проблемные вопросы, на которые нам следует обратить внимание в первую очередь в рамках развития сотрудничества с Ираном по данному направлению", — отметил директор Департамента торговой политики ЕЭК Владимир Серпиков.
Одновременно в соглашении усовершенствована регуляторная часть, касающаяся применения санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, которые могут оказывать существенное влияние на взаимную торговлю.
"В ЕАЭС сформирована нормативно-правовая база в сфере СФС-мер, которая устанавливает требования к безопасности, в том числе продовольственной продукции, порядку ввоза и ее перемещению по территории Союза. При соблюдении права ЕАЭС в указанных сферах продукция третьих стран, в том числе Ирана поступает на рынок государств-членов ЕАЭС", — проинформировал директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Владимир Синкевич.
Вопросы доступа сельскохозяйственной продукции, включая применение санитарных и фитосанитарных мер, предлагается обсудить с иранской стороной в ходе первого заседания Совместного комитета по реализации Соглашения, запланированного на вторую половину 2025 года.