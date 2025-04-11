https://uz.sputniknews.ru/20250411/vzaimovygodnyy-shag-ekspert-prokommentiroval-prisoedinenie-uzbekistana-k-eabr-48829756.html

Взаимовыгодный шаг: эксперт прокомментировал присоединение Узбекистана к ЕАБР

Взаимовыгодный шаг: эксперт прокомментировал присоединение Узбекистана к ЕАБР

Sputnik Узбекистан

По мнению эксперта, присоединение Узбекистана к Евразийскому банку реконструкции и развития – это очень значимый шаг как для ЕАБР, так и для республики.

2025-04-11T12:45+0500

2025-04-11T12:45+0500

2025-04-11T12:45+0500

еабр

узбекистан

станислав притчин

новый закон

sputnik

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Узбекистан нуждается в инвестициях, и подключение к ЕАБР — это расширение возможностей для кредитования республики в условиях, когда не так просто привлекать средства. Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин прокомментировал Sputnik Узбекистан присоединение республики к ЕАБР. По его словам, это финальная точка присоединения Узбекистана к Евразийскому банку реконструкции и развития. Это очень значимый шаг как для Евразийского банка реконструкции и развития, так и для Узбекистана. Для проектов в Узбекистане появляются возможности для финансирования от дружественной организации, в которой республика является соучредителем. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о присоединении республики к Евразийскому банку развития (ЕАБР).

https://uz.sputniknews.ru/20250410/uzbekistan-prisoedinilsya-k-evraziyskomu-banku-razvitiya-48812477.html

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