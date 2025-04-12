https://uz.sputniknews.ru/20250412/rossiyskaya-aviatsiya-porazila-aviapredpriyatie-gidroport-vsu-48851926.html
Российская авиация поразила авиапредприятие и гидропорт ВСУ
Российская авиация поразила авиапредприятие и гидропорт ВСУ
Sputnik Узбекистан
Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
2025-04-12T16:52+0500
2025-04-12T16:52+0500
2025-04-12T16:58+0500
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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российская авиация авиапредприятие гидропорт всу минобороны всу сво
российская авиация авиапредприятие гидропорт всу минобороны всу сво
Российская авиация поразила авиапредприятие и гидропорт ВСУ
16:52 12.04.2025 (обновлено: 16:58 12.04.2025)
Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 153 районах", — отметили в ведомстве.
Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.