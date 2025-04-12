https://uz.sputniknews.ru/20250412/rossiyskaya-aviatsiya-porazila-aviapredpriyatie-gidroport-vsu-48851926.html

Российская авиация поразила авиапредприятие и гидропорт ВСУ

Российская авиация поразила авиапредприятие и гидропорт ВСУ

Sputnik Узбекистан

Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

2025-04-12T16:52+0500

2025-04-12T16:52+0500

2025-04-12T16:58+0500

спецоперация россии по защите донбасса

всу

сво

украина

россия

спецоперация

минобороны рф

авиация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/1f/37421239_0:293:2886:1917_1920x0_80_0_0_cceb19e4577a7f19d5c7150531b414c7.jpg

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Российские авиация и артиллерия поразили авиационное предприятие военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военного аэродрома и гидропорта ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.Удары нанесли силы оперативно-тактической авиации, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили шесть управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

украина

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российская авиация авиапредприятие гидропорт всу минобороны всу сво