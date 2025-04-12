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Что обсудили министры иностранных дел стран Центральной Азии и России на встрече в Алматы
Что обсудили министры иностранных дел стран Центральной Азии и России на встрече в Алматы
Sputnik Узбекистан
Обсуждены перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, "зеленой" экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия – Центральная Азия в Астане в 2022 году.
2025-04-12T17:38+0500
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Алматы состоялась восьмая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Во встрече приняли участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Туркменистан и Узбекистан представляли заместители министров иностранных дел.Участники встречи обсудили перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, "зеленой" экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе инициатив и предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия – Центральная Азия в Астане в 2022 году. Отмечалось, что за прошедший период на данном направлении проделана большая работа по линии широкого круга министерств и ведомств шести стран. Стороны традиционно обменялись мнениями о наращивании взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, включая проблемы безопасности Центрально-Азиатского региона и России, ввиду сохраняющихся террористических, экстремистских и наркотических угроз.Глава российского внешнеполитического ведомства разъяснил центральноазиатским партнерам, в связи с чем в российское законодательство введены меры, препятствующие нелегальной миграции.Кроме того, Сергей Лавров проинформировал коллег о ситуации вокруг Украины и ходе переговорного процесса между Россией и США."Успешно проведенное мероприятие в Алматы, по единодушному мнению его участников, послужит решающим этапом подготовки очередного саммита Россия – Центральная Азия во второй половине текущего года", – резюмировали в Исполкоме СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20250319/v-shtab-kvartire-sng-obsudili-initsiativu-uzbekistana-48481981.html
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мид россия лавров снг центральная азия узбекистан
мид россия лавров снг центральная азия узбекистан
Что обсудили министры иностранных дел стран Центральной Азии и России на встрече в Алматы
17:38 12.04.2025 (обновлено: 17:58 12.04.2025)
Рассмотрены перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, "зеленой" экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия – Центральная Азия в Астане в 2022 году.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
В Алматы состоялась восьмая встреча Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии. Об этом сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
Во встрече приняли участие министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Туркменистан и Узбекистан представляли заместители министров иностранных дел.
"В ходе мероприятия дана высокая оценка многоплановому взаимодействию шести государств на основе близости или полного совпадения подходов к ключевым вопросам сотрудничества, региональной и глобальной безопасности", – говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили перспективы партнерства в шестистороннем формате в торгово-промышленной сфере, "зеленой" экономике, водосбережении, транспортно-логистической связанности на основе инициатив и предложений, выдвинутых в ходе саммита Россия – Центральная Азия в Астане в 2022 году.
Отмечалось, что за прошедший период на данном направлении проделана большая работа по линии широкого круга министерств и ведомств шести стран.
"Подготовлен перечень совместных задач и предложений для утверждения главами государств в ходе их следующего саммита", – говорится в сообщении.
Стороны традиционно обменялись мнениями о наращивании взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, включая проблемы безопасности Центрально-Азиатского региона и России, ввиду сохраняющихся террористических, экстремистских и наркотических угроз.
Глава российского внешнеполитического ведомства разъяснил центральноазиатским партнерам, в связи с чем в российское законодательство введены меры, препятствующие нелегальной миграции.
Кроме того, Сергей Лавров проинформировал коллег о ситуации вокруг Украины и ходе переговорного процесса между Россией и США.
"Успешно проведенное мероприятие в Алматы, по единодушному мнению его участников, послужит решающим этапом подготовки очередного саммита Россия – Центральная Азия во второй половине текущего года", – резюмировали в Исполкоме СНГ.