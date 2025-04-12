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https://uz.sputniknews.ru/20250412/svyaz-telekommunikatsii-tsifrovaya-infrastruktura-uzbekistan-i-indiya-48847810.html
Цифровая инфраструктура: в Ташкенте обсудили сотрудничество с крупной индийской компанией
Цифровая инфраструктура: в Ташкенте обсудили сотрудничество с крупной индийской компанией
Sputnik Узбекистан
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда.
2025-04-12T12:24+0500
2025-04-12T12:30+0500
узбекистан
индия
цифровые технологии
телекоммуникации
сотрудничество
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли с главой индийской компании обсуждена реализация перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда. На встрече обсуждались возможности реализации перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане. Отдельное внимание стороны уделили новым проектам в горнодобывающей и энергетической отраслях экономики. По итогам встречи сторонами согласованы дальнейшие совместные шаги и механизм активного взаимодействия в рамках претворения в жизнь обсужденных инициатив.Reliance Industries — одна из крупнейших компаний Индии, основанная в 1966 году. Работает в сферах энергетики, нефтехимии, торговли, телекоммуникаций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Активы компании составляют $300 млрд.
https://uz.sputniknews.ru/20250124/tekstil-turizm-sport-uzbekistan-naladit-regionalnoe-sotrudnichestvo-s-indiyskim-shtatom-47681673.html
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проект телекоммуникационные сети цифровая инфраструктура технологии высокоскоростная связь мипт узбекистан
проект телекоммуникационные сети цифровая инфраструктура технологии высокоскоростная связь мипт узбекистан

Цифровая инфраструктура: в Ташкенте обсудили сотрудничество с крупной индийской компанией

12:24 12.04.2025 (обновлено: 12:30 12.04.2025)
© Getty Images / Oleksii LiskonihФлаги Узбекистана и Индии
Флаги Узбекистана и Индии - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
© Getty Images / Oleksii Liskonih
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Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли с главой индийской компании обсуждена реализация перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда.
© Пресс-служба МИПТ РУз.Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. встретился с генеральным директором индийской компании.
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. встретился с генеральным директором индийской компании. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз. встретился с генеральным директором индийской компании.
© Пресс-служба МИПТ РУз.
На встрече обсуждались возможности реализации перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЗаместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
Отдельное внимание стороны уделили новым проектам в горнодобывающей и энергетической отраслях экономики.
© Министерство инвестиций, промышленности и торговлиЗаместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли
По итогам встречи сторонами согласованы дальнейшие совместные шаги и механизм активного взаимодействия в рамках претворения в жизнь обсужденных инициатив.
Reliance Industries — одна из крупнейших компаний Индии, основанная в 1966 году. Работает в сферах энергетики, нефтехимии, торговли, телекоммуникаций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Активы компании составляют $300 млрд.
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