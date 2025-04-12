https://uz.sputniknews.ru/20250412/svyaz-telekommunikatsii-tsifrovaya-infrastruktura-uzbekistan-i-indiya-48847810.html

Цифровая инфраструктура: в Ташкенте обсудили сотрудничество с крупной индийской компанией

Цифровая инфраструктура: в Ташкенте обсудили сотрудничество с крупной индийской компанией

Sputnik Узбекистан

Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда.

2025-04-12T12:24+0500

2025-04-12T12:24+0500

2025-04-12T12:30+0500

узбекистан

индия

цифровые технологии

телекоммуникации

сотрудничество

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Министерстве инвестиций, промышленности и торговли с главой индийской компании обсуждена реализация перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов встретился с генеральным директором индийской компании Reliance Industries Прасадом Панда. На встрече обсуждались возможности реализации перспективных проектов в области управления крупными телекоммуникационными сетями, создания цифровой инфраструктуры, внедрения технологий высокоскоростной связи и передачи данных в Узбекистане. Отдельное внимание стороны уделили новым проектам в горнодобывающей и энергетической отраслях экономики. По итогам встречи сторонами согласованы дальнейшие совместные шаги и механизм активного взаимодействия в рамках претворения в жизнь обсужденных инициатив.Reliance Industries — одна из крупнейших компаний Индии, основанная в 1966 году. Работает в сферах энергетики, нефтехимии, торговли, телекоммуникаций, цифровых технологий и искусственного интеллекта. Активы компании составляют $300 млрд.

https://uz.sputniknews.ru/20250124/tekstil-turizm-sport-uzbekistan-naladit-regionalnoe-sotrudnichestvo-s-indiyskim-shtatom-47681673.html

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