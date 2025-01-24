https://uz.sputniknews.ru/20250124/tekstil-turizm-sport-uzbekistan-naladit-regionalnoe-sotrudnichestvo-s-indiyskim-shtatom-47681673.html

Текстиль, туризм, спорт: Узбекистан наладит региональное сотрудничество с индийским штатом

Текстиль, туризм, спорт: Узбекистан наладит региональное сотрудничество с индийским штатом

Sputnik Узбекистан

Глава правительства Мегхалаи готов направить делегацию штата в Узбекистан для ознакомления с потенциалом легкой и текстильной промышленности страны, а также установления взаимодействия в сфере сельского хозяйства, туризма, культуры и спорта.

2025-01-24T17:25+0500

2025-01-24T17:25+0500

2025-01-24T17:25+0500

узбекистан

индия

сотрудничество

сельское хозяйство

туризм

спорт

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. Перспективы налаживания и развития взаимовыгодного сотрудничества между регионами Узбекистана и индийским штатом Мегхалая обсудили на встрече Посол Узбекистана Сардор Рустамбаев с главным министром этого штата Конрадом Конгкалом Сангмой, сообщает ИА "Дунё".По информации агентства, в ходе встречи Конрад Сангма отметил, что создаваемые в Узбекистане новые возможности и благоприятная обстановка привлекают зарубежных партнеров для плодотворного международного сотрудничества.Читайте также Между одним из городов Узбекистана и индийским Мумбаи установят братские связиТакже глава правительства Мегхалаи выразил готовность направить делегацию штата в Узбекистан для ознакомления с потенциалом легкой и текстильной промышленности страны, а также установления взаимодействия в сфере сельского хозяйства, туризма, культуры и спорта.Кроме того, он пригласил узбекские творческие коллективы и спортивные команды принять участие в традиционных культурных и спортивных фестивалях, ежегодно проводимых в этом штате.Читайте также Индийская компания планирует построить гостиницы в крупных городах УзбекистанаПредставители посольства также провели встречи с руководителями различных министерств и ведомств Мегхалаи и обсудили перспективные направления взаимовыгодного сотрудничества.Читайте также Крупная индийская компания намерена сотрудничать с УзбекистаномМегхалая – штат, расположенный на северо-востоке Индии, его территорию образуют горные хребты. Поэтому в региональной экономике доминируют сельское и лесное хозяйство.

https://uz.sputniknews.ru/20250113/uzbekistan-indiya-sovmestnyye-proyekty-47525486.html

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