https://uz.sputniknews.ru/20250412/tashkent-pamyatnik-gagarina-vozlojili-tsvety-den-kosmonavtiki-48852770.html

В Ташкенте возложили цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину

В Ташкенте возложили цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину

Sputnik Узбекистан

Сегодня весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.

2025-04-12T18:55+0500

2025-04-12T18:55+0500

2025-04-12T19:31+0500

юрий гагарин

памятник

возложение венков

день космонавтики

космос

россотрудничество в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте у памятника первому космонавту Юрию Гагарину прошла торжественная церемония возложения цветов в честь Всемирного дня авиации и космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.В этот день весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.В мероприятии приняли участие советник-посланник посольства Российской Федерации в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, хоким Чиланзарского района Саидкаххор Холхужаев, дипломаты посольства Республики Беларусь в Узбекистане, представители Русского культурного центра, школьники и студенты. В рамках торжественного события от имени посольства России и представительства Россотрудничества в Узбекистане была вручена благодарность хокиму Чиланзарского района за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Особую атмосферу мероприятию придали стихотворные выступления школьников — ребята с воодушевлением читали строки, посвященные первопроходцам космоса.

https://uz.sputniknews.ru/20250412/48815964.html

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