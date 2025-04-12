В Ташкенте возложили цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину
18:55 12.04.2025 (обновлено: 19:31 12.04.2025)
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
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Сегодня весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте у памятника первому космонавту Юрию Гагарину прошла торжественная церемония возложения цветов в честь Всемирного дня авиации и космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В этот день весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В мероприятии приняли участие советник-посланник посольства Российской Федерации в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, хоким Чиланзарского района Саидкаххор Холхужаев, дипломаты посольства Республики Беларусь в Узбекистане, представители Русского культурного центра, школьники и студенты.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В рамках торжественного события от имени посольства России и представительства Россотрудничества в Узбекистане была вручена благодарность хокиму Чиланзарского района за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Особую атмосферу мероприятию придали стихотворные выступления школьников — ребята с воодушевлением читали строки, посвященные первопроходцам космоса.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
"Спасибо нашим соотечественникам, которые каждый год приходят 12 апреля. Полет Гагарина стал прорывом для всей мировой науки. Верю, что кто-то из сегодняшних школьников и студентов однажды тоже полетит в космос!" — отметила руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.