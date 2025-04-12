Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250412/tashkent-pamyatnik-gagarina-vozlojili-tsvety-den-kosmonavtiki-48852770.html
В Ташкенте возложили цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину
В Ташкенте возложили цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину
Sputnik Узбекистан
Сегодня весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.
2025-04-12T18:55+0500
2025-04-12T19:31+0500
юрий гагарин
памятник
возложение венков
день космонавтики
космос
россотрудничество в узбекистане
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0c/48854203_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6763fae6a8065536b0bfe44814462d2d.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте у памятника первому космонавту Юрию Гагарину прошла торжественная церемония возложения цветов в честь Всемирного дня авиации и космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.В этот день весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.В мероприятии приняли участие советник-посланник посольства Российской Федерации в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, хоким Чиланзарского района Саидкаххор Холхужаев, дипломаты посольства Республики Беларусь в Узбекистане, представители Русского культурного центра, школьники и студенты. В рамках торжественного события от имени посольства России и представительства Россотрудничества в Узбекистане была вручена благодарность хокиму Чиланзарского района за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Особую атмосферу мероприятию придали стихотворные выступления школьников — ребята с воодушевлением читали строки, посвященные первопроходцам космоса.
https://uz.sputniknews.ru/20250412/48815964.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0c/48854203_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7857b2b15fa8356653fe2db276391627.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
гагарин космос день космонавтики ташкент старосельская
гагарин космос день космонавтики ташкент старосельская

В Ташкенте возложили цветы к памятнику первому космонавту Юрию Гагарину

18:55 12.04.2025 (обновлено: 19:31 12.04.2025)
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Подписаться
Сегодня весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте у памятника первому космонавту Юрию Гагарину прошла торжественная церемония возложения цветов в честь Всемирного дня авиации и космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В этот день весь мир вспоминает первый в истории человечества полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В мероприятии приняли участие советник-посланник посольства Российской Федерации в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, хоким Чиланзарского района Саидкаххор Холхужаев, дипломаты посольства Республики Беларусь в Узбекистане, представители Русского культурного центра, школьники и студенты.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
В рамках торжественного события от имени посольства России и представительства Россотрудничества в Узбекистане была вручена благодарность хокиму Чиланзарского района за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте
Особую атмосферу мероприятию придали стихотворные выступления школьников — ребята с воодушевлением читали строки, посвященные первопроходцам космоса.
© Пресс-служба Русского дома в ТашкентеВ Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
В Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина.
© Пресс-служба Русского дома в Ташкенте

"Спасибо нашим соотечественникам, которые каждый год приходят 12 апреля. Полет Гагарина стал прорывом для всей мировой науки. Верю, что кто-то из сегодняшних школьников и студентов однажды тоже полетит в космос!" — отметила руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская.

Журналист Международного информационного агентства и радио Sputnik на Марсе - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
Sputnik 2200: Революция космической журналистики – фото
13:54
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0