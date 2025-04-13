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https://uz.sputniknews.ru/20250413/buxara-istoricheskiye-mesta-avtomobili-skoraya-pomosch-48862016.html
В исторической части Бухары начали работать электромобили скорой помощи
В исторической части Бухары начали работать электромобили скорой помощи
Sputnik Узбекистан
Медицинский персонал обладает высокой квалификацией и владеет иностранными языками
2025-04-13T14:30+0500
2025-04-13T14:30+0500
общество
узбекистан
бухара
электромобиль
скорая помощь
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В исторической части Бухары начали работать экологичные электромобили скорой помощи. Они доступны круглосуточно, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.В пресс-службе добавили, что медицинский персонал, в частности фельдшеры, владеет иностранными языками, имеет высокую квалификацию и опыт профессиональных действий в чрезвычайных ситуациях по оказанию первой помощи и проведению необходимых медицинских процедур.Также отмечается, что данная инициатива направлена на улучшение туристической инфраструктуры и обеспечение здоровья и безопасности местного населения и гостей города.
https://uz.sputniknews.ru/20250411/mavzoley-samanidov-jemchujina-vostochnogo-renessansa-48776231.html
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бухара электромобили скорая помощь
бухара электромобили скорая помощь

В исторической части Бухары начали работать электромобили скорой помощи

14:30 13.04.2025
© Министерство Здравоохранения Республики УзбекистанВ Бухаре запустили круглосуточные электромобили скорой помощи
В Бухаре запустили круглосуточные электромобили скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2025
© Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан
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Медицинский персонал обладает высокой квалификацией и владеет иностранными языками.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В исторической части Бухары начали работать экологичные электромобили скорой помощи. Они доступны круглосуточно, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.
"В местах паломничества, объектах культурного наследия и местах скопления большого количества туристов в исторической части Бухары организована круглосуточная работа современных и экологически чистых электромобилей скорой помощи", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что медицинский персонал, в частности фельдшеры, владеет иностранными языками, имеет высокую квалификацию и опыт профессиональных действий в чрезвычайных ситуациях по оказанию первой помощи и проведению необходимых медицинских процедур.
"Данный проект удобен не только для туристов, но и для местных жителей. Ведь потребность в экстренной медицинской помощи в общественных местах является одним из важных факторов жизни", — говорится в сообщении.
© Министерство Здравоохранения Республики УзбекистанВ Бухаре запустили круглосуточные электромобили скорой помощи
В Бухаре запустили круглосуточные электромобили скорой помощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2025
В Бухаре запустили круглосуточные электромобили скорой помощи
© Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан
Также отмечается, что данная инициатива направлена на улучшение туристической инфраструктуры и обеспечение здоровья и безопасности местного населения и гостей города.
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