https://uz.sputniknews.ru/20250413/buxara-istoricheskiye-mesta-avtomobili-skoraya-pomosch-48862016.html

В исторической части Бухары начали работать электромобили скорой помощи

В исторической части Бухары начали работать электромобили скорой помощи

Sputnik Узбекистан

Медицинский персонал обладает высокой квалификацией и владеет иностранными языками

2025-04-13T14:30+0500

2025-04-13T14:30+0500

2025-04-13T14:30+0500

общество

узбекистан

бухара

электромобиль

скорая помощь

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0d/48859381_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6bd60a2914e283c71392028de9212720.jpg

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В исторической части Бухары начали работать экологичные электромобили скорой помощи. Они доступны круглосуточно, сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.В пресс-службе добавили, что медицинский персонал, в частности фельдшеры, владеет иностранными языками, имеет высокую квалификацию и опыт профессиональных действий в чрезвычайных ситуациях по оказанию первой помощи и проведению необходимых медицинских процедур.Также отмечается, что данная инициатива направлена на улучшение туристической инфраструктуры и обеспечение здоровья и безопасности местного населения и гостей города.

https://uz.sputniknews.ru/20250411/mavzoley-samanidov-jemchujina-vostochnogo-renessansa-48776231.html

узбекистан

бухара

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

бухара электромобили скорая помощь