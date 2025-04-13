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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250413/eaeu-razvitiye-rynok-saxar-48858966.html
Слаще станет: в фокусе внимания ЕЭК — устойчивое развитие рынка сахара в ЕАЭС
Слаще станет: в фокусе внимания ЕЭК — устойчивое развитие рынка сахара в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Перечень дополнительных мер по устойчивому развитию рынка сахара государств Союза предусматривает освоение инновационных разработок и технологических решений в сфере глубокой переработки сахара и побочной продукции
2025-04-13T12:10+0500
2025-04-13T12:10+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. ЕЭК планирует одобрить перечень дополнительных мер по устойчивому развитию рынка сахара стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.Аграрный сектор экономики для всех стран Евразийского экономического союза — одна из стратегических отраслей. За последние пять лет она продемонстрировала рост производства почти на 15%, заявила директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян на международной конференции "Рынок сахара стран СНГ 2025. Взгляд в будущее", прошедшей в Москве.Вместе с тем, по словам представителя ЕЭК, значительные объемы высокотехнологичных средств производства импортируются в Союз. Для нивелирования данной ситуации Комиссия в рамках согласованной агропромышленной политики на основе комплексных обзоров развития рынков чувствительных сельхозтоваров вырабатывает рекомендации для определения возможных совместных мер.К диалогу пригласили производителей сахара стран СНГ, профильные госорганы, торговые компании и индустриальных потребителей сахара, производителей удобрений и сельхозтехники, средств защиты растений, поставщиков семян сахарной свеклы, представителей банковского и финансового сектора, а также логистические компании.
https://uz.sputniknews.ru/20250412/eek-razvitie-sotrudnichestva-iran-texnicheskoe-regulirovanie-48847083.html
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еэк развитие рынок сахар еаэс
еэк развитие рынок сахар еаэс

Слаще станет: в фокусе внимания ЕЭК — устойчивое развитие рынка сахара в ЕАЭС

12:10 13.04.2025
© Sputnik / Владимир ТрефиловБелый сахар на полке в одном из магазинов "Перекресток" в Москве.
Белый сахар на полке в одном из магазинов Перекресток в Москве. - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2025
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Перечень дополнительных мер по устойчивому развитию рынка сахара государств Союза предусматривает освоение инновационных разработок и технологических решений в сфере глубокой переработки сахара и побочной продукции.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. ЕЭК планирует одобрить перечень дополнительных мер по устойчивому развитию рынка сахара стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.
Аграрный сектор экономики для всех стран Евразийского экономического союза — одна из стратегических отраслей. За последние пять лет она продемонстрировала рост производства почти на 15%, заявила директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян на международной конференции "Рынок сахара стран СНГ 2025. Взгляд в будущее", прошедшей в Москве.
Вместе с тем, по словам представителя ЕЭК, значительные объемы высокотехнологичных средств производства импортируются в Союз. Для нивелирования данной ситуации Комиссия в рамках согласованной агропромышленной политики на основе комплексных обзоров развития рынков чувствительных сельхозтоваров вырабатывает рекомендации для определения возможных совместных мер.
"Комиссия планирует одобрить перечень дополнительных мер по устойчивому развитию рынка сахара государств Союза, который предусматривает освоение инновационных разработок и технологических решений в сфере глубокой переработки сахара и побочной продукции, а также другие меры", – рассказала Карапетян.
К диалогу пригласили производителей сахара стран СНГ, профильные госорганы, торговые компании и индустриальных потребителей сахара, производителей удобрений и сельхозтехники, средств защиты растений, поставщиков семян сахарной свеклы, представителей банковского и финансового сектора, а также логистические компании.
В ЕЭК прошел семинар, посвященный развитию сотрудничества с Ираном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
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