https://uz.sputniknews.ru/20250413/eaeu-razvitiye-rynok-saxar-48858966.html

Слаще станет: в фокусе внимания ЕЭК — устойчивое развитие рынка сахара в ЕАЭС

Слаще станет: в фокусе внимания ЕЭК — устойчивое развитие рынка сахара в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Перечень дополнительных мер по устойчивому развитию рынка сахара государств Союза предусматривает освоение инновационных разработок и технологических решений в сфере глубокой переработки сахара и побочной продукции

2025-04-13T12:10+0500

2025-04-13T12:10+0500

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. ЕЭК планирует одобрить перечень дополнительных мер по устойчивому развитию рынка сахара стран ЕАЭС, сообщает пресс-служба комиссии.Аграрный сектор экономики для всех стран Евразийского экономического союза — одна из стратегических отраслей. За последние пять лет она продемонстрировала рост производства почти на 15%, заявила директор Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наира Карапетян на международной конференции "Рынок сахара стран СНГ 2025. Взгляд в будущее", прошедшей в Москве.Вместе с тем, по словам представителя ЕЭК, значительные объемы высокотехнологичных средств производства импортируются в Союз. Для нивелирования данной ситуации Комиссия в рамках согласованной агропромышленной политики на основе комплексных обзоров развития рынков чувствительных сельхозтоваров вырабатывает рекомендации для определения возможных совместных мер.К диалогу пригласили производителей сахара стран СНГ, профильные госорганы, торговые компании и индустриальных потребителей сахара, производителей удобрений и сельхозтехники, средств защиты растений, поставщиков семян сахарной свеклы, представителей банковского и финансового сектора, а также логистические компании.

https://uz.sputniknews.ru/20250412/eek-razvitie-sotrudnichestva-iran-texnicheskoe-regulirovanie-48847083.html

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