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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250412/eek-razvitie-sotrudnichestva-iran-texnicheskoe-regulirovanie-48847083.html
В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования
В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования
Sputnik Узбекистан
15 мая этого года вступит в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран.
2025-04-12T11:14+0500
2025-04-12T11:14+0500
еаэс и узбекистан
иран
еаэс
сотрудничество
соглашение
торговля
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. На площадке Евразийской экономической комиссии состоялся семинар, посвященный перспективам развития сотрудничества с Ираном в области технического регулирования, оборота лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.В нем приняли участие представители государственных органов, деловых объединений и компаний стран ЕАЭС, заинтересованных в развитии взаимодействия с иранскими партнерами и выходе на рынок Ирана.По его словам, усовершенствованная регуляторная часть Соглашения в части технических барьеров в торговле в полной мере соответствует правилам Всемирной торговой организации, что особенно важно с учетом того, что Иран не является членом этой международной организации.Он предложил рассматривать весь спектр имеющихся возможностей для решения вопросов, связанных с техническими барьерами в торговле, включая двусторонние договоренности государств Союза с Ираном.Наиболее перспективные направления взаимодействия с иранскими партнерами в области технического регулирования предлагается включить в разрабатываемый проект Плана совместных мероприятий (дорожной карты) по торгово-экономическому сотрудничеству между ЕАЭС, его государствами-членами и Ираном, направленного на имплементацию положений Соглашения.
https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-eek-obsudili-voprosy-dostupa-selxoz-prodovolstvennoy-produktsii-eaes-na-rynok-irana-48830643.html
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техническое регулирование еаэс еэк иран сотрудничество медицинские изделия соглашение
техническое регулирование еаэс еэк иран сотрудничество медицинские изделия соглашение

В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования

11:14 12.04.2025
© Пресс-служба ЕЭКВ ЕЭК прошел семинар, посвященный развитию сотрудничества с Ираном.
В ЕЭК прошел семинар, посвященный развитию сотрудничества с Ираном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
© Пресс-служба ЕЭК
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15 мая этого года вступит в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. На площадке Евразийской экономической комиссии состоялся семинар, посвященный перспективам развития сотрудничества с Ираном в области технического регулирования, оборота лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.
В нем приняли участие представители государственных органов, деловых объединений и компаний стран ЕАЭС, заинтересованных в развитии взаимодействия с иранскими партнерами и выходе на рынок Ирана.

"Иранская сторона выразила интерес по сближению регуляторных подходов к проведению клинических испытаний и регистрации фармацевтической продукции. С нашей стороны мы видим заинтересованность делового сообщества в устранении технических барьеров с иранской стороной по доступу колесно-транспортных средств, а также медицинской техники", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, усовершенствованная регуляторная часть Соглашения в части технических барьеров в торговле в полной мере соответствует правилам Всемирной торговой организации, что особенно важно с учетом того, что Иран не является членом этой международной организации.
© Пресс-служба ЕЭКВ ЕЭК прошел семинар, посвященный развитию сотрудничества с Ираном.
В ЕЭК прошел семинар, посвященный развитию сотрудничества с Ираном. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
В ЕЭК прошел семинар, посвященный развитию сотрудничества с Ираном.
© Пресс-служба ЕЭК

"Наиболее практикоориентированным механизмом для урегулирования проблем доступа продукции на рынок Ирана для наших субъектов видится площадка рабочей группы по техническим барьерам в торговле. Создание такой тематической группы Соглашением предусмотрено. На рабочей группе можно рассматривать конкретные экспортные кейсы наших организаций, связанные с техническими требованиями в Иране или процедурами оценки соответствия, пробовать выходить на какие-то точечные договоренности", – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.

Он предложил рассматривать весь спектр имеющихся возможностей для решения вопросов, связанных с техническими барьерами в торговле, включая двусторонние договоренности государств Союза с Ираном.
Наиболее перспективные направления взаимодействия с иранскими партнерами в области технического регулирования предлагается включить в разрабатываемый проект Плана совместных мероприятий (дорожной карты) по торгово-экономическому сотрудничеству между ЕАЭС, его государствами-членами и Ираном, направленного на имплементацию положений Соглашения.
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В ЕЭК обсудили вопросы доступа сельхозпродукции ЕАЭС в Иран
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