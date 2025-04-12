https://uz.sputniknews.ru/20250412/eek-razvitie-sotrudnichestva-iran-texnicheskoe-regulirovanie-48847083.html
В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования
В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования
Sputnik Узбекистан
15 мая этого года вступит в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран.
2025-04-12T11:14+0500
2025-04-12T11:14+0500
2025-04-12T11:14+0500
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. На площадке Евразийской экономической комиссии состоялся семинар, посвященный перспективам развития сотрудничества с Ираном в области технического регулирования, оборота лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.В нем приняли участие представители государственных органов, деловых объединений и компаний стран ЕАЭС, заинтересованных в развитии взаимодействия с иранскими партнерами и выходе на рынок Ирана.По его словам, усовершенствованная регуляторная часть Соглашения в части технических барьеров в торговле в полной мере соответствует правилам Всемирной торговой организации, что особенно важно с учетом того, что Иран не является членом этой международной организации.Он предложил рассматривать весь спектр имеющихся возможностей для решения вопросов, связанных с техническими барьерами в торговле, включая двусторонние договоренности государств Союза с Ираном.Наиболее перспективные направления взаимодействия с иранскими партнерами в области технического регулирования предлагается включить в разрабатываемый проект Плана совместных мероприятий (дорожной карты) по торгово-экономическому сотрудничеству между ЕАЭС, его государствами-членами и Ираном, направленного на имплементацию положений Соглашения.
https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-eek-obsudili-voprosy-dostupa-selxoz-prodovolstvennoy-produktsii-eaes-na-rynok-irana-48830643.html
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техническое регулирование еаэс еэк иран сотрудничество медицинские изделия соглашение
техническое регулирование еаэс еэк иран сотрудничество медицинские изделия соглашение
В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования
15 мая этого года вступит в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik.
На площадке Евразийской экономической комиссии состоялся семинар, посвященный перспективам развития сотрудничества с Ираном в области технического регулирования, оборота лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщила
пресс-служба ЕЭК.
В нем приняли участие представители государственных органов, деловых объединений и компаний стран ЕАЭС, заинтересованных в развитии взаимодействия с иранскими партнерами и выходе на рынок Ирана.
"Иранская сторона выразила интерес по сближению регуляторных подходов к проведению клинических испытаний и регистрации фармацевтической продукции. С нашей стороны мы видим заинтересованность делового сообщества в устранении технических барьеров с иранской стороной по доступу колесно-транспортных средств, а также медицинской техники", – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
По его словам, усовершенствованная регуляторная часть Соглашения в части технических барьеров в торговле в полной мере соответствует правилам Всемирной торговой организации, что особенно важно с учетом того, что Иран не является членом этой международной организации.
"Наиболее практикоориентированным механизмом для урегулирования проблем доступа продукции на рынок Ирана для наших субъектов видится площадка рабочей группы по техническим барьерам в торговле. Создание такой тематической группы Соглашением предусмотрено. На рабочей группе можно рассматривать конкретные экспортные кейсы наших организаций, связанные с техническими требованиями в Иране или процедурами оценки соответствия, пробовать выходить на какие-то точечные договоренности", – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
Он предложил рассматривать весь спектр имеющихся возможностей для решения вопросов, связанных с техническими барьерами в торговле, включая двусторонние договоренности государств Союза с Ираном.
Наиболее перспективные направления взаимодействия с иранскими партнерами в области технического регулирования предлагается включить в разрабатываемый проект Плана совместных мероприятий (дорожной карты) по торгово-экономическому сотрудничеству между ЕАЭС, его государствами-членами и Ираном, направленного на имплементацию положений Соглашения.