https://uz.sputniknews.ru/20250412/eek-razvitie-sotrudnichestva-iran-texnicheskoe-regulirovanie-48847083.html

В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования

В ЕЭК обсудили развитие сотрудничества с Ираном в области технического регулирования

Sputnik Узбекистан

15 мая этого года вступит в силу Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран.

2025-04-12T11:14+0500

2025-04-12T11:14+0500

2025-04-12T11:14+0500

еаэс и узбекистан

иран

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соглашение

торговля

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. На площадке Евразийской экономической комиссии состоялся семинар, посвященный перспективам развития сотрудничества с Ираном в области технического регулирования, оборота лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.В нем приняли участие представители государственных органов, деловых объединений и компаний стран ЕАЭС, заинтересованных в развитии взаимодействия с иранскими партнерами и выходе на рынок Ирана.По его словам, усовершенствованная регуляторная часть Соглашения в части технических барьеров в торговле в полной мере соответствует правилам Всемирной торговой организации, что особенно важно с учетом того, что Иран не является членом этой международной организации.Он предложил рассматривать весь спектр имеющихся возможностей для решения вопросов, связанных с техническими барьерами в торговле, включая двусторонние договоренности государств Союза с Ираном.Наиболее перспективные направления взаимодействия с иранскими партнерами в области технического регулирования предлагается включить в разрабатываемый проект Плана совместных мероприятий (дорожной карты) по торгово-экономическому сотрудничеству между ЕАЭС, его государствами-членами и Ираном, направленного на имплементацию положений Соглашения.

https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-eek-obsudili-voprosy-dostupa-selxoz-prodovolstvennoy-produktsii-eaes-na-rynok-irana-48830643.html

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