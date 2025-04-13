Онищенко рассказал о важном свойстве витамина D
© Depositphotos / studioMПродукты, богатые витамином D
© Depositphotos / studioM
Подписаться
Витамин D прерывает неуправляемое деление клеток.
Витамин D купирует неуправляемое деление клеток, которое приводит к онкологии, рассказал радио Sputnik академик РАН Геннадий Онищенко
По словам специалиста, деление клеток —это непрерывный процесс. За 7 лет клетки в организме обновляются полностью, и с возрастом риск неуправляемого деления растет.
"Витамин D купирует неуправляемое деление клеток — когда они начинают делиться не так, как требует наш организм, чтобы поддерживать его в состоянии, соответствующем возрасту. Это и есть онкология. И витамин D влияет на то, чтобы у нас эти механизмы не запускались", — пояснил Онищенко.