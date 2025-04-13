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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20250413/onischenko-rasskazal-o-vajnom-svoystve-vitamina-d-48855588.html
Онищенко рассказал о важном свойстве витамина D
Онищенко рассказал о важном свойстве витамина D
Sputnik Узбекистан
Витамин D прерывает неуправляемое деление клеток
2025-04-13T22:04+0500
2025-04-13T22:04+0500
это интересно
мнение эксперта
геннадий онищенко
витамины
полезные свойства
онкология
раковые клетки
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Витамин D купирует неуправляемое деление клеток, которое приводит к онкологии, рассказал радио Sputnik академик РАН Геннадий ОнищенкоПо словам специалиста, деление клеток —это непрерывный процесс. За 7 лет клетки в организме обновляются полностью, и с возрастом риск неуправляемого деления растет.
https://uz.sputniknews.ru/20250410/vsegda-li-jajda-yavlyaetsya-priznakom-saxarnogo-diabeta-48808017.html
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онищенко витамин свойства
онищенко витамин свойства

Онищенко рассказал о важном свойстве витамина D

22:04 13.04.2025
© Depositphotos / studioMПродукты, богатые витамином D
Продукты, богатые витамином D - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2025
© Depositphotos / studioM
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Витамин D прерывает неуправляемое деление клеток.
Витамин D купирует неуправляемое деление клеток, которое приводит к онкологии, рассказал радио Sputnik академик РАН Геннадий Онищенко
По словам специалиста, деление клеток —это непрерывный процесс. За 7 лет клетки в организме обновляются полностью, и с возрастом риск неуправляемого деления растет.

"Витамин D купирует неуправляемое деление клеток — когда они начинают делиться не так, как требует наш организм, чтобы поддерживать его в состоянии, соответствующем возрасту. Это и есть онкология. И витамин D влияет на то, чтобы у нас эти механизмы не запускались", — пояснил Онищенко.

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