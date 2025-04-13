Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250413/rossiyskie-boytsy-osvobodili-elizavetovku-v-dnr-48862512.html
СВО: российские бойцы освободили Елизаветовку в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Елизаветовку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр"
2025-04-13T16:50+0500
2025-04-13T16:50+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
днр
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0d/48862343_0:0:1154:650_1920x0_80_0_0_e2d49cdc6a5386c6f29fa37157b69ebb.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр".
https://uz.sputniknews.ru/20250412/rossiyskaya-aviatsiya-porazila-aviapredpriyatie-gidroport-vsu-48851926.html
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0d/48862343_0:0:1076:807_1920x0_80_0_0_b1afbccaa892dcbd7407b78cfffa0e17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия войска днр
сво россия войска днр

СВО: российские бойцы освободили Елизаветовку в ДНР

16:50 13.04.2025
© Sputnik / Юрий Войткевич / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2025
© Sputnik / Юрий Войткевич
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр".
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Работа армейской авиации ЦВО в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2025
Спецоперация России по защите Донбасса
Российская авиация поразила авиапредприятие и гидропорт ВСУ
Вчера, 16:52
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0