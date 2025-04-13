https://uz.sputniknews.ru/20250413/rossiyskie-boytsy-osvobodili-elizavetovku-v-dnr-48862512.html
СВО: российские бойцы освободили Елизаветовку в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Елизаветовку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр"
2025-04-13T16:50+0500
2025-04-13T16:50+0500
2025-04-13T16:50+0500
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр".
https://uz.sputniknews.ru/20250412/rossiyskaya-aviatsiya-porazila-aviapredpriyatie-gidroport-vsu-48851926.html
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сво россия войска днр
СВО: российские бойцы освободили Елизаветовку в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Елизаветовка в Донбассе, сообщает
Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным действиям группировки войск "Центр".
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.