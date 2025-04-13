https://uz.sputniknews.ru/20250413/tashkente-sobralis-komandy-taekvondistov-iz-8-stran-48860389.html

В Ташкенте собрались команды таэквондистов из 8 стран — фото

В Ташкенте собрались команды таэквондистов из 8 стран — фото

Sputnik Узбекистан

Каждая страна представлена своими основными составами. Среди участников — около десяти Олимпийских чемпионов и призеров

2025-04-13T15:40+0500

2025-04-13T15:40+0500

2025-04-13T15:40+0500

спорт

узбекистан

ташкент

таэквондо

нок узбекистана

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана собрались команды таэквондистов из 8 стран, сообщает НОК.В эти дни сборная республики по таэквондо WT проводит очередной учебно-тренировочный сбор (УТС).Каждая страна представлена своими основными составами. Среди участников — около десяти Олимпийских чемпионов и призеров. Сбор продлится до 20 апреля.

https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistanki-demonstriruyut-miru-masterstvo-rukopashnogo-boya-48571918.html

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