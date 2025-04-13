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https://uz.sputniknews.ru/20250413/tashkente-sobralis-komandy-taekvondistov-iz-8-stran-48860389.html
В Ташкенте собрались команды таэквондистов из 8 стран — фото
В Ташкенте собрались команды таэквондистов из 8 стран — фото
Sputnik Узбекистан
Каждая страна представлена своими основными составами. Среди участников — около десяти Олимпийских чемпионов и призеров
2025-04-13T15:40+0500
2025-04-13T15:40+0500
спорт
узбекистан
ташкент
таэквондо
нок узбекистана
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана собрались команды таэквондистов из 8 стран, сообщает НОК.В эти дни сборная республики по таэквондо WT проводит очередной учебно-тренировочный сбор (УТС).Каждая страна представлена своими основными составами. Среди участников — около десяти Олимпийских чемпионов и призеров. Сбор продлится до 20 апреля.
https://uz.sputniknews.ru/20250325/uzbekistanki-demonstriruyut-miru-masterstvo-rukopashnogo-boya-48571918.html
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ташкент таэквондо команды страны
ташкент таэквондо команды страны

В Ташкенте собрались команды таэквондистов из 8 стран — фото

15:40 13.04.2025
© НОКВ Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2025
© НОК
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Каждая страна представлена своими основными составами. Среди участников — около десяти Олимпийских чемпионов и призеров.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В столице Узбекистана собрались команды таэквондистов из 8 стран, сообщает НОК.
В эти дни сборная республики по таэквондо WT проводит очередной учебно-тренировочный сбор (УТС).
“К УТС присоединились также сборные Китая, Туниса, Грузии, Саудовской Аравии, Беларуси, Казахстана и Иордании — всего 8 национальных команд проводят совместные тренировки”, — говорится в сообщении.
© НОК
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан
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© НОК
© НОК
В Ташкенте проходит международный сбор с участием 8 сборных команд - Sputnik Узбекистан
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© НОК
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© НОК
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© НОК
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© НОК
Каждая страна представлена своими основными составами. Среди участников — около десяти Олимпийских чемпионов и призеров.
Сбор продлится до 20 апреля.
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