https://uz.sputniknews.ru/20250414/sbornaya-uzbekistana-uspeshno-debyutirovala-chempionat-mira-xokkey-48866492.html
Узбекистан успешно дебютировал на Чемпионате мира по хоккею в Ереване
Узбекистан успешно дебютировал на Чемпионате мира по хоккею в Ереване
Sputnik Узбекистан
На первенстве планеты сборная республики в своем первом матче уверенно обыграла Кувейт со счетом 13:3.
2025-04-14T10:25+0500
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по хоккею успешно начала свое выступление на чемпионате мира в Армении, в первом же матче разгромив команду Кувейта со счетом 13:3. Об этом сообщает пресс-служба НОК.В Ереване 13 апреля стартовали матчи чемпионата мира по хоккею среди команд IV дивизиона. После первого тура сборная Узбекистана набрала 3 очка. Следующий матч команда проведет против хозяев чемпионата — команды Армении.В первенстве мира в дивизионе IV участвуют команды Армении, Ирана, Кувейта, Малайзии, Индонезии и Узбекистана. Турнир продлится до 19 апреля.Напомним, в марте юниорская сборная Узбекистана по хоккею одержала победу в дебютном для себя чемпионате мира для игроков до 18 лет в дивизионе III B, проходившем в Таиланде. Команда не только завоевала золото, но и с первой же попытки спортсмены добились повышения в классе — в следующем сезоне юниоры примут участие в чемпионате мира U18 уже в дивизионе III A.
https://uz.sputniknews.ru/20250307/xokkeisty-iz-uzbekistana-oderjali-istoricheskuyu-pobedu-na-chm-u18-48280546.html
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Узбекистан успешно дебютировал на Чемпионате мира по хоккею в Ереване
10:25 14.04.2025 (обновлено: 10:33 14.04.2025)
На первенстве планеты сборная республики в своем первом матче уверенно обыграла Кувейт со счетом 13:3.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik
. Национальная сборная Узбекистана по хоккею успешно начала свое выступление на чемпионате мира в Армении, в первом же матче разгромив команду Кувейта со счетом 13:3. Об этом сообщает
пресс-служба НОК.
В Ереване 13 апреля стартовали матчи чемпионата мира по хоккею среди команд IV дивизиона.
"Узбекские хоккеисты одержали крупную победу в дебютном матче! Впервые выступая на мировом первенстве, отечественная сборная уверенно обыграла Кувейт с крупным счетом 13:3", — говорится в сообщении.
После первого тура сборная Узбекистана набрала 3 очка. Следующий матч команда проведет против хозяев чемпионата — команды Армении.
В первенстве мира в дивизионе IV участвуют команды Армении, Ирана, Кувейта, Малайзии, Индонезии и Узбекистана. Турнир продлится до 19 апреля.
Напомним, в марте юниорская сборная Узбекистана по хоккею одержала победу в дебютном для себя чемпионате мира для игроков до 18 лет в дивизионе III B, проходившем в Таиланде. Команда не только завоевала золото, но и с первой же попытки спортсмены добились повышения в классе — в следующем сезоне юниоры примут участие в чемпионате мира U18 уже в дивизионе III A.