https://uz.sputniknews.ru/20250414/sbornaya-uzbekistana-uspeshno-debyutirovala-chempionat-mira-xokkey-48866492.html

Узбекистан успешно дебютировал на Чемпионате мира по хоккею в Ереване

Узбекистан успешно дебютировал на Чемпионате мира по хоккею в Ереване

Sputnik Узбекистан

На первенстве планеты сборная республики в своем первом матче уверенно обыграла Кувейт со счетом 13:3.

2025-04-14T10:25+0500

2025-04-14T10:25+0500

2025-04-14T10:33+0500

хоккей

узбекистан

армения

ереван

чемпионат мира по хоккею

кувейт

спортивные соревнования

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0e/48865845_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_809a95ff322b588944d8bc17db8439e5.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по хоккею успешно начала свое выступление на чемпионате мира в Армении, в первом же матче разгромив команду Кувейта со счетом 13:3. Об этом сообщает пресс-служба НОК.В Ереване 13 апреля стартовали матчи чемпионата мира по хоккею среди команд IV дивизиона. После первого тура сборная Узбекистана набрала 3 очка. Следующий матч команда проведет против хозяев чемпионата — команды Армении.В первенстве мира в дивизионе IV участвуют команды Армении, Ирана, Кувейта, Малайзии, Индонезии и Узбекистана. Турнир продлится до 19 апреля.Напомним, в марте юниорская сборная Узбекистана по хоккею одержала победу в дебютном для себя чемпионате мира для игроков до 18 лет в дивизионе III B, проходившем в Таиланде. Команда не только завоевала золото, но и с первой же попытки спортсмены добились повышения в классе — в следующем сезоне юниоры примут участие в чемпионате мира U18 уже в дивизионе III A.

https://uz.sputniknews.ru/20250307/xokkeisty-iz-uzbekistana-oderjali-istoricheskuyu-pobedu-na-chm-u18-48280546.html

узбекистан

армения

ереван

кувейт

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

кувейт узбекистан хоккей игра спорт