https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistan-iran-soglasovali-predstoyaschie-sovmestnye-meropriyatiya-48866166.html
Узбекистан и Иран согласовали предстоящие совместные мероприятия — подробности
Узбекистан и Иран согласовали предстоящие совместные мероприятия — подробности
Sputnik Узбекистан
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел встречу с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди.
2025-04-14T09:30+0500
2025-04-14T09:30+0500
2025-04-14T10:05+0500
иран
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тегеран
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Тегеране состоится 16-е заседание Совместной межправительственной комиссии Узбекистана и Ирана. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз.Состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах. Были согласованы совместные шаги по достижению устойчивого и сбалансированного роста взаимной торговли. Кроме того, участники встречи определили даты проведения очередного 16-го заседания Совместной межправкомиссии и договорились также провести в следующем месяце бизнес-форум и выставку.
https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-eek-obsudili-voprosy-dostupa-selxoz-prodovolstvennoy-produktsii-eaes-na-rynok-irana-48830643.html
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иран узбекистан мипт кудратов
иран узбекистан мипт кудратов
Узбекистан и Иран согласовали предстоящие совместные мероприятия — подробности
09:30 14.04.2025 (обновлено: 10:05 14.04.2025)
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел встречу с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik
. В Тегеране состоится 16-е заседание Совместной межправительственной комиссии Узбекистана и Ирана. Об этом сообщили
в министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз.
Состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах.
Были согласованы совместные шаги по достижению устойчивого и сбалансированного роста взаимной торговли.
Кроме того, участники встречи определили даты проведения очередного 16-го заседания Совместной межправкомиссии и договорились также провести в следующем месяце бизнес-форум и выставку.
"Достигнута договоренность о проведении очередного 16-го заседания Совместной межправительственной комиссии между Узбекистаном и Ираном, совместного бизнес-форума и выставки "Made in Uzbekistan" в Тегеране в мае этого года", — отметили в ведомстве.