https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistan-iran-soglasovali-predstoyaschie-sovmestnye-meropriyatiya-48866166.html

Узбекистан и Иран согласовали предстоящие совместные мероприятия — подробности

Узбекистан и Иран согласовали предстоящие совместные мероприятия — подробности

Sputnik Узбекистан

Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов провел встречу с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди.

2025-04-14T09:30+0500

2025-04-14T09:30+0500

2025-04-14T10:05+0500

иран

узбекистан

выставка

бизнес-форум

министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.

тегеран

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/0e/48865495_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4865237f7cc0089802f2a6ac73eb381c.jpg

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Тегеране состоится 16-е заседание Совместной межправительственной комиссии Узбекистана и Ирана. Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз.Состоялась встреча министра инвестиций, промышленности и торговли Лазиза Кудратова с заместителем первого вице-президента Исламской Республики Иран по международным делам и региональному сотрудничеству Али Наджафи Хошруди. В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Ираном в торгово-экономической, инвестиционной и транспортной сферах. Были согласованы совместные шаги по достижению устойчивого и сбалансированного роста взаимной торговли. Кроме того, участники встречи определили даты проведения очередного 16-го заседания Совместной межправкомиссии и договорились также провести в следующем месяце бизнес-форум и выставку.

https://uz.sputniknews.ru/20250411/v-eek-obsudili-voprosy-dostupa-selxoz-prodovolstvennoy-produktsii-eaes-na-rynok-irana-48830643.html

узбекистан

тегеран

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

иран узбекистан мипт кудратов