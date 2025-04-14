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https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistan-mojet-udvoit-eksport-v-strany-otg-48878655.html
Узбекистан может удвоить экспорт в страны ОТГ — ЦЭИР
Узбекистан может удвоить экспорт в страны ОТГ — ЦЭИР
Sputnik Узбекистан
Согласно оценкам Центра экономических исследований и реформ, республика способна нарастить экспорт в тюркские государства на сумму $2,7 млрд в краткосрочной перспективе — что эквивалентно его удвоению.
2025-04-14T16:55+0500
2025-04-14T17:08+0500
ташкент
конференция
экспорт
узбекистан
сельхозпродукция
сельское хозяйство
экономика
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан обладает значительным неиспользованным экспортным потенциалом в рамках ОТГ. Об этом заявил директор Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Нозимжон Ортиков на конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Согласно оценкам Центра экономических исследований и реформ, страна способна нарастить экспорт в тюркские государства на сумму $2,7 млрд в краткосрочной перспективе, что эквивалентно его удвоению.По словам Ортикова, наибольшие возможности связаны с наращиванием поставок в Турцию на $1,8 млрд, в Казахстан — на $500 млн, в Венгрию — на $200 млн и в Кыргызстан — на $100 млн.Он подчеркнул, что дополнительные возможности также существуют в других странах-членах Организации, где сохраняется спрос на узбекскую продукцию. Выступивший на конференции председатель правления Института экономических исследований при Минэкономики Азербайджана Шахин Садыгов отметил, что роль исследовательских институтов становится все более значимой в условиях расширения торговых отношений. Эти учреждения предоставляют научно обоснованные аналитические материалы и прогнозы по торговой политике, возможностям региональных рынков и экономическим трендам, тем самым оказывая стратегическую поддержку органам, принимающим решения.Напомним, в Ташкенте проходит международная конференция на тему: "Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения".
https://uz.sputniknews.ru/20250414/tashkent-mejdunarodnaya-konferentsiya-analiticheskix-tsentrov-stran-uchastnits-otg-48873468.html
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Элина Бекназарова
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отг конференция ташкент цеир ортиков экспорт
отг конференция ташкент цеир ортиков экспорт

Узбекистан может удвоить экспорт в страны ОТГ — ЦЭИР

16:55 14.04.2025 (обновлено: 17:08 14.04.2025)
© PulatovВ рамках саммита организации тюркских государств в Самарканде началась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Шавкатом Мирзиеевым.
В рамках саммита организации тюркских государств в Самарканде началась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с Президентом Шавкатом Мирзиеевым. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
© Pulatov
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Элина Бекназарова - Sputnik Узбекистан
Элина Бекназарова
Корреспондент
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Эксклюзив
Согласно оценкам Центра экономических исследований и реформ, республика способна нарастить экспорт в тюркские государства на сумму $2,7 млрд в краткосрочной перспективе, что эквивалентно его удвоению.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан обладает значительным неиспользованным экспортным потенциалом в рамках ОТГ. Об этом заявил директор Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Нозимжон Ортиков на конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Согласно оценкам Центра экономических исследований и реформ, страна способна нарастить экспорт в тюркские государства на сумму $2,7 млрд в краткосрочной перспективе, что эквивалентно его удвоению.
© ЦЭИРЗаместитель директора ЦЭИР Нозимжон Ортиков
Заместитель директора ЦЭИР Нозимжон Ортиков - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
Заместитель директора ЦЭИР Нозимжон Ортиков
© ЦЭИР
По словам Ортикова, наибольшие возможности связаны с наращиванием поставок в Турцию на $1,8 млрд, в Казахстан — на $500 млн, в Венгрию — на $200 млн и в Кыргызстан — на $100 млн.
Он подчеркнул, что дополнительные возможности также существуют в других странах-членах Организации, где сохраняется спрос на узбекскую продукцию.

"Рынок сельскохозяйственной продукции стран ОТГ, оцениваемый в $72 млрд, представляет собой перспективное направление для узбекского экспорта. Узбекистан уже обладает конкурентными позициями в поставках фруктов и овощей и может нарастить присутствие по ряду ключевых позиций", — отметил Ортиков.

© SputnikМеждународная конференция на тему: "Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения"
Международная конференция на тему: Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
Международная конференция на тему: "Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения"
© Sputnik
Выступивший на конференции председатель правления Института экономических исследований при Минэкономики Азербайджана Шахин Садыгов отметил, что роль исследовательских институтов становится все более значимой в условиях расширения торговых отношений. Эти учреждения предоставляют научно обоснованные аналитические материалы и прогнозы по торговой политике, возможностям региональных рынков и экономическим трендам, тем самым оказывая стратегическую поддержку органам, принимающим решения.

"Создание централизованной платформы для сбора и распространения данных об импортно-экспортных операциях стран-членов ОТГ имеет ключевое значение. Такая инициатива может быть реализована в результате совместных усилий исследовательских институтов тюркских государств", — сказал он.

Напомним, в Ташкенте проходит международная конференция на тему: "Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения".
Международная конференция на тему: Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
В Ташкенте стартовала международная конференция аналитических центров стран-участниц ОТГ
13:39
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