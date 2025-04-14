https://uz.sputniknews.ru/20250414/uzbekistan-mojet-udvoit-eksport-v-strany-otg-48878655.html

Узбекистан может удвоить экспорт в страны ОТГ — ЦЭИР

Узбекистан может удвоить экспорт в страны ОТГ — ЦЭИР

Sputnik Узбекистан

Согласно оценкам Центра экономических исследований и реформ, республика способна нарастить экспорт в тюркские государства на сумму $2,7 млрд в краткосрочной перспективе — что эквивалентно его удвоению.

2025-04-14T16:55+0500

2025-04-14T16:55+0500

2025-04-14T17:08+0500

ташкент

конференция

экспорт

узбекистан

сельхозпродукция

сельское хозяйство

экономика

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистан обладает значительным неиспользованным экспортным потенциалом в рамках ОТГ. Об этом заявил директор Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) Нозимжон Ортиков на конференции в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Согласно оценкам Центра экономических исследований и реформ, страна способна нарастить экспорт в тюркские государства на сумму $2,7 млрд в краткосрочной перспективе, что эквивалентно его удвоению.По словам Ортикова, наибольшие возможности связаны с наращиванием поставок в Турцию на $1,8 млрд, в Казахстан — на $500 млн, в Венгрию — на $200 млн и в Кыргызстан — на $100 млн.Он подчеркнул, что дополнительные возможности также существуют в других странах-членах Организации, где сохраняется спрос на узбекскую продукцию. Выступивший на конференции председатель правления Института экономических исследований при Минэкономики Азербайджана Шахин Садыгов отметил, что роль исследовательских институтов становится все более значимой в условиях расширения торговых отношений. Эти учреждения предоставляют научно обоснованные аналитические материалы и прогнозы по торговой политике, возможностям региональных рынков и экономическим трендам, тем самым оказывая стратегическую поддержку органам, принимающим решения.Напомним, в Ташкенте проходит международная конференция на тему: "Расширение торгового потенциала между странами Организации тюркских государств: совместные исследования и стратегические решения".

https://uz.sputniknews.ru/20250414/tashkent-mejdunarodnaya-konferentsiya-analiticheskix-tsentrov-stran-uchastnits-otg-48873468.html

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