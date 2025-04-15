https://uz.sputniknews.ru/20250415/kak-kormit-rebenka-vesnoy-48888718.html

Врач: Как кормить ребенка весной

Врач: Как кормить ребенка весной

Sputnik Узбекистан

Весной взрослые и дети зачастую испытывают дефицит витаминов и минералов

2025-04-15T22:06+0500

2025-04-15T22:06+0500

2025-04-15T22:06+0500

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Больше всего организм, особенно детский, весной нуждается в витамине D, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.По словам специалиста, главным его источником является солнечный свет, но не только.Также диетолог предупредила о дефиците омега-3, который наблюдается у детей, которые не любят рыбу.Она также напомнила, что при смене сезонов циркулирует большое количество вирусных заболеваний, которые влияют на состояние иммунитета. Болезни часто провоцирует нехватка цинка.В связи с этим в качестве источника цинка, врач рекомендовала также включать в рацион те же тыквенные семечки, а еще говядину, птицу и бобовые.Кроме того, в зависимости от возраста, детский организм нуждается в кальции, который необходим не только для роста костей и зубов, но и очень важен для кроветворения, репродуктивной системы, отметила нутрициолог.Она также призвала не забывать об укреплении нервной системы и улучшении работы головного мозга. Здесь не обойтись без витаминов группы В и железа.

https://uz.sputniknews.ru/20250413/onischenko-rasskazal-o-vajnom-svoystve-vitamina-d-48855588.html

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