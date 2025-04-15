https://uz.sputniknews.ru/20250415/kak-kormit-rebenka-vesnoy-48888718.html
Врач: Как кормить ребенка весной
Врач: Как кормить ребенка весной
Sputnik Узбекистан
Весной взрослые и дети зачастую испытывают дефицит витаминов и минералов
2025-04-15T22:06+0500
2025-04-15T22:06+0500
2025-04-15T22:06+0500
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Больше всего организм, особенно детский, весной нуждается в витамине D, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.По словам специалиста, главным его источником является солнечный свет, но не только.Также диетолог предупредила о дефиците омега-3, который наблюдается у детей, которые не любят рыбу.Она также напомнила, что при смене сезонов циркулирует большое количество вирусных заболеваний, которые влияют на состояние иммунитета. Болезни часто провоцирует нехватка цинка.В связи с этим в качестве источника цинка, врач рекомендовала также включать в рацион те же тыквенные семечки, а еще говядину, птицу и бобовые.Кроме того, в зависимости от возраста, детский организм нуждается в кальции, который необходим не только для роста костей и зубов, но и очень важен для кроветворения, репродуктивной системы, отметила нутрициолог.Она также призвала не забывать об укреплении нервной системы и улучшении работы головного мозга. Здесь не обойтись без витаминов группы В и железа.
https://uz.sputniknews.ru/20250413/onischenko-rasskazal-o-vajnom-svoystve-vitamina-d-48855588.html
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врач весна дети дефицит витамины минералы
врач весна дети дефицит витамины минералы
Врач: Как кормить ребенка весной
Весной взрослые и дети зачастую испытывают дефицит витаминов и минералов.
Больше всего организм, особенно детский, весной нуждается в витамине D, рассказала радио Sputnik
диетолог, нутрициолог Ольга Панова.
По словам специалиста, главным его источником является солнечный свет, но не только.
"Витамин D нужен для усвоения кальция, для профилактики рахита у детей в первую очередь. Самый главный источник — это, конечно, солнечный свет, также он есть в жирной рыбе, в яичных желтках, в сливочном масле, в молочных и кисломолочных продуктах, в печени трески. Не все дети любят печень, поэтому стоит пропить курс витамина D, естественно, после консультации с врачом", — считает Панова.
Также диетолог предупредила о дефиците омега-3, который наблюдается у детей, которые не любят рыбу.
"Если ваш ребенок не ест рыбу и не употребляет разные семечки, то скорее всего у него не хватает омега-3. Тут опять же заменой может быть курс омега-3 под наблюдением врача. Но в идеале хорошо включать в рацион жирную морскую рыбу — лосось на пару либо скумбрия, либо селедка. Если ребенок наотрез отказывается есть рыбу, то можно добавлять в салаты льняное масло. Грецкие орехи и тыквенные семечки вполне себе подойдут, чтобы восполнить эти дефициты", — пояснила Панова.
Она также напомнила, что при смене сезонов циркулирует большое количество вирусных заболеваний, которые влияют на состояние иммунитета. Болезни часто провоцирует нехватка цинка.
В связи с этим в качестве источника цинка, врач рекомендовала также включать в рацион те же тыквенные семечки, а еще говядину, птицу и бобовые.
Кроме того, в зависимости от возраста, детский организм нуждается в кальции, который необходим не только для роста костей и зубов, но и очень важен для кроветворения, репродуктивной системы, отметила нутрициолог.
"Обязательно в рацион над включать молочные продукты, сыры, творог, кунжут, миндаль, листовую зелень – это прекрасные источники кальция для ребенка", — подчеркнула Панова.
Она также призвала не забывать об укреплении нервной системы и улучшении работы головного мозга. Здесь не обойтись без витаминов группы В и железа.
"Витамины группы В содержатся в мясе, молочных продуктах, в бобовых, в орехах и зелени. Железо есть в мясе в субпродуктах, гречке, яйцах", — резюмировала специалист.