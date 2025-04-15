https://uz.sputniknews.ru/20250415/v-yashnabadskom-rayone-tashkenta-postroyat-okeanarium-48883378.html

В Яшнабадском районе Ташкента построят океанариум

В Яшнабадском районе Ташкента построят океанариум

Sputnik Узбекистан

Новый туристический объект займет территорию в 20 гектаров на берегу реки Чирчик

2025-04-15T09:51+0500

2025-04-15T09:51+0500

2025-04-15T10:40+0500

общежитие

узбекистан

ташкент

туризм

проект

яшнабадский район

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Яшнабадском районе столицы Узбекистана построят океанариум. Об этом стало известно в ходе презентации проектов в области туризма и строительства, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента. Также отмечалось, что одно из перспективных мест для развития туризма — комплекс "Чорвок дарвозаси" в Бостанлыкском районе. В декабре прошлого года глава республики лично ознакомился с ходом его строительства, и недавно завершился первый этап реализации проекта. В составе комплекса 16 многоквартирных домов, 3 гостиницы, торгово-бытовые объекты, кафе и рестораны, банковский офис и автостоянка. На крышах зданий установят солнечные панели. В Яккасарайском районе Ташкента предусмотрено строительство жилищно-делового комплекса с многоэтажными домами, детскими садами, школами, спортивными и оздоровительными центрами, гостиницей и офисными помещениями. "Президент отметил необходимость всесторонне продумать правовые, финансовые и инфраструктурные аспекты проектов и дал указание разработать четкий план мероприятий", — говорится в сообщении. Кроме того, он поручил ответственным лицам точно определить сроки и требования к качеству, а также обеспечить строгий контроль за реализацией данных проектов.

https://uz.sputniknews.ru/20250414/prezident-oznakomilsya-s-master-planom-stroyaschegosya-turisticheskogo-tsentra-na-charvake-48882076.html

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