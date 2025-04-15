https://uz.sputniknews.ru/20250415/v-yashnabadskom-rayone-tashkenta-postroyat-okeanarium-48883378.html
В Яшнабадском районе Ташкента построят океанариум
В Яшнабадском районе Ташкента построят океанариум
Sputnik Узбекистан
Новый туристический объект займет территорию в 20 гектаров на берегу реки Чирчик
2025-04-15T09:51+0500
2025-04-15T09:51+0500
2025-04-15T10:40+0500
общежитие
узбекистан
ташкент
туризм
проект
яшнабадский район
шавкат мирзиёев
презентация
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Яшнабадском районе столицы Узбекистана построят океанариум. Об этом стало известно в ходе презентации проектов в области туризма и строительства, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба президента. Также отмечалось, что одно из перспективных мест для развития туризма — комплекс "Чорвок дарвозаси" в Бостанлыкском районе. В декабре прошлого года глава республики лично ознакомился с ходом его строительства, и недавно завершился первый этап реализации проекта. В составе комплекса 16 многоквартирных домов, 3 гостиницы, торгово-бытовые объекты, кафе и рестораны, банковский офис и автостоянка. На крышах зданий установят солнечные панели. В Яккасарайском районе Ташкента предусмотрено строительство жилищно-делового комплекса с многоэтажными домами, детскими садами, школами, спортивными и оздоровительными центрами, гостиницей и офисными помещениями. "Президент отметил необходимость всесторонне продумать правовые, финансовые и инфраструктурные аспекты проектов и дал указание разработать четкий план мероприятий", — говорится в сообщении. Кроме того, он поручил ответственным лицам точно определить сроки и требования к качеству, а также обеспечить строгий контроль за реализацией данных проектов.
https://uz.sputniknews.ru/20250414/prezident-oznakomilsya-s-master-planom-stroyaschegosya-turisticheskogo-tsentra-na-charvake-48882076.html
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ташкент яшнабадский район океанариум река чирчик
ташкент яшнабадский район океанариум река чирчик
В Яшнабадском районе Ташкента построят океанариум
09:51 15.04.2025 (обновлено: 10:40 15.04.2025)
Новый туристический объект займет территорию в 20 гектаров на берегу реки Чирчик.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
В Яшнабадском районе столицы Узбекистана построят океанариум. Об этом стало известно в ходе презентации проектов в области туризма и строительства, представленной Шавкату Мирзиёеву, сообщает
пресс-служба президента.
"Новый туристический объект займет территорию в 20 гектаров на берегу реки Чирчик. Рядом планируется строительство торгово-гостиничного комплекса, что позволит создать 1,6 тысячи новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Также отмечалось, что одно из перспективных мест для развития туризма — комплекс "Чорвок дарвозаси" в Бостанлыкском районе. В декабре прошлого года глава республики лично ознакомился с ходом его строительства, и недавно завершился первый этап реализации проекта.
В составе комплекса 16 многоквартирных домов, 3 гостиницы, торгово-бытовые объекты, кафе и рестораны, банковский офис и автостоянка. На крышах зданий установят солнечные панели.
"В ходе презентации были представлены дальнейшие этапы развития комплекса и меры по повышению его туристической привлекательности. Также была озвучена инициатива построить малую гидроэлектростанцию на реке Чирчик для обеспечения объекта недорогой и экологически чистой электроэнергией", — говорится в сообщении.
В Яккасарайском районе Ташкента предусмотрено строительство жилищно-делового комплекса с многоэтажными домами, детскими садами, школами, спортивными и оздоровительными центрами, гостиницей и офисными помещениями.
"Президент отметил необходимость всесторонне продумать правовые, финансовые и инфраструктурные аспекты проектов и дал указание разработать четкий план мероприятий", — говорится в сообщении.
Кроме того, он поручил ответственным лицам точно определить сроки и требования к качеству, а также обеспечить строгий контроль за реализацией данных проектов.