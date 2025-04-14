https://uz.sputniknews.ru/20250414/prezident-oznakomilsya-s-master-planom-stroyaschegosya-turisticheskogo-tsentra-na-charvake-48882076.html

Президент ознакомился с мастер-планом строящегося туристического центра на Чарваке

Президент ознакомился с мастер-планом строящегося туристического центра на Чарваке

Sputnik Узбекистан

Проект предусматривает поэтапное строительство центра, разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности.

2025-04-14T18:25+0500

2025-04-14T18:25+0500

2025-04-14T18:27+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

туризм

чарвакское водохранилище

ташкентская область

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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ранее сообщалось о планах строительства международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan” на берегу Чарвакского водохранилища. В ходе нынешней презентации был рассмотрен мастер-план этого масштабного проекта, разработанный при участии нескольких зарубежных компаний.Проект предусматривает поэтапное строительство центра, разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности. Для удобства посетителей между двумя берегами водоема планируется построить мост. У воды будут обустроены бульвар, пляжи и зоны отдыха, на склонах — гостиницы, коттеджи, жилые дома, рестораны и зрительские площадки. Кроме того, здесь появятся культурные, образовательные, медицинские и спортивные объекты. Таким образом, комплекс будет не только туристическим направлением, но и пространством для круглогодичного проживания.В сфере туризма в стране за последние годы начали деятельность более 2 тысяч новых предпринимателей. В 2024-м году количество иностранных туристов впервые превысило 10 миллионов человек. В одном только Бостанлыкском районе Ташкентской области были созданы такие курорты, как “Amirsoy”, “Ugam River”, а также туристические зоны “Бельдерсай–Чимган–Нанай”.

https://uz.sputniknews.ru/20241217/emin-agalarov-postroit-mejdunarodnyy-turisticheskiy-tsentr-na-beregu-charvaka-47137702.html

чарвакское водохранилище

ташкентская область

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