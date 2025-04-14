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https://uz.sputniknews.ru/20250414/prezident-oznakomilsya-s-master-planom-stroyaschegosya-turisticheskogo-tsentra-na-charvake-48882076.html
Президент ознакомился с мастер-планом строящегося туристического центра на Чарваке
Президент ознакомился с мастер-планом строящегося туристического центра на Чарваке
Sputnik Узбекистан
Проект предусматривает поэтапное строительство центра, разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности.
2025-04-14T18:25+0500
2025-04-14T18:27+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
туризм
чарвакское водохранилище
ташкентская область
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Ранее сообщалось о планах строительства международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan” на берегу Чарвакского водохранилища. В ходе нынешней презентации был рассмотрен мастер-план этого масштабного проекта, разработанный при участии нескольких зарубежных компаний.Проект предусматривает поэтапное строительство центра, разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности. Для удобства посетителей между двумя берегами водоема планируется построить мост. У воды будут обустроены бульвар, пляжи и зоны отдыха, на склонах — гостиницы, коттеджи, жилые дома, рестораны и зрительские площадки. Кроме того, здесь появятся культурные, образовательные, медицинские и спортивные объекты. Таким образом, комплекс будет не только туристическим направлением, но и пространством для круглогодичного проживания.В сфере туризма в стране за последние годы начали деятельность более 2 тысяч новых предпринимателей. В 2024-м году количество иностранных туристов впервые превысило 10 миллионов человек. В одном только Бостанлыкском районе Ташкентской области были созданы такие курорты, как “Amirsoy”, “Ugam River”, а также туристические зоны “Бельдерсай–Чимган–Нанай”.
https://uz.sputniknews.ru/20241217/emin-agalarov-postroit-mejdunarodnyy-turisticheskiy-tsentr-na-beregu-charvaka-47137702.html
чарвакское водохранилище
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мирзиёев туризм узбекистан мастер-план чарвак туристический центр
мирзиёев туризм узбекистан мастер-план чарвак туристический центр

Президент ознакомился с мастер-планом строящегося туристического центра на Чарваке

18:25 14.04.2025 (обновлено: 18:27 14.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Проект предусматривает поэтапное строительство центра, разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось о планах строительства международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan” на берегу Чарвакского водохранилища. В ходе нынешней презентации был рассмотрен мастер-план этого масштабного проекта, разработанный при участии нескольких зарубежных компаний.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проект предусматривает поэтапное строительство центра, разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности. Для удобства посетителей между двумя берегами водоема планируется построить мост.
У воды будут обустроены бульвар, пляжи и зоны отдыха, на склонах — гостиницы, коттеджи, жилые дома, рестораны и зрительские площадки.
Кроме того, здесь появятся культурные, образовательные, медицинские и спортивные объекты. Таким образом, комплекс будет не только туристическим направлением, но и пространством для круглогодичного проживания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2025
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава государства подчеркнул, что центр должен быть удобным для всех посетителей, и дал указание обеспечить комплекс необходимой инфраструктурой", – говорится в сообщении.
В сфере туризма в стране за последние годы начали деятельность более 2 тысяч новых предпринимателей. В 2024-м году количество иностранных туристов впервые превысило 10 миллионов человек. В одном только Бостанлыкском районе Ташкентской области были созданы такие курорты, как “Amirsoy”, “Ugam River”, а также туристические зоны “Бельдерсай–Чимган–Нанай”.
Чарвакское водохранилище - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.12.2024
Эмин Агаларов построит международный туристический центр на берегу Чарвака
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