Президент ознакомился с мастер-планом строящегося туристического центра на Чарваке
18:25 14.04.2025 (обновлено: 18:27 14.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Проект предусматривает поэтапное строительство центра, разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось о планах строительства международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan” на берегу Чарвакского водохранилища. В ходе нынешней презентации был рассмотрен мастер-план этого масштабного проекта, разработанный при участии нескольких зарубежных компаний.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Проект предусматривает поэтапное строительство центра, разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности. Для удобства посетителей между двумя берегами водоема планируется построить мост.
У воды будут обустроены бульвар, пляжи и зоны отдыха, на склонах — гостиницы, коттеджи, жилые дома, рестораны и зрительские площадки.
Кроме того, здесь появятся культурные, образовательные, медицинские и спортивные объекты. Таким образом, комплекс будет не только туристическим направлением, но и пространством для круглогодичного проживания.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра “Sea Breeze Uzbekistan”.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава государства подчеркнул, что центр должен быть удобным для всех посетителей, и дал указание обеспечить комплекс необходимой инфраструктурой", – говорится в сообщении.
В сфере туризма в стране за последние годы начали деятельность более 2 тысяч новых предпринимателей. В 2024-м году количество иностранных туристов впервые превысило 10 миллионов человек. В одном только Бостанлыкском районе Ташкентской области были созданы такие курорты, как “Amirsoy”, “Ugam River”, а также туристические зоны “Бельдерсай–Чимган–Нанай”.
17 декабря 2024, 11:30