https://uz.sputniknews.ru/20250416/eaeu-bezrabotitsa-fevral-2025-snijeniye-48904599.html
Как изменился уровень безработицы в странах ЕАЭС
Как изменился уровень безработицы в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
В конце февраля 2025-го численность безработных в странах Союза составила 704,9 тыс. человек
2025-04-16T13:20+0500
2025-04-16T13:20+0500
2025-04-16T13:20+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
безработные
безработица
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Безработных в странах ЕАЭС стало меньше, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости стран ЕАЭС, по состоянию на конец февраля 2025 года составила 704,9 тыс. человек.
https://uz.sputniknews.ru/20250412/eek-razvitie-sotrudnichestva-iran-texnicheskoe-regulirovanie-48847083.html
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безработица еаэс
Как изменился уровень безработицы в странах ЕАЭС
В конце февраля 2025-го численность безработных в странах Союза составила 704,9 тыс. человек.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Безработных в странах ЕАЭС стало меньше, сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости стран ЕАЭС, по состоянию на конец февраля 2025 года составила 704,9 тыс. человек.
"Этот показатель свидетельствует о сокращении уровня безработицы в государствах Союза на 14,8% (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года)", — говорится в сообщении.