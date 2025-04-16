https://uz.sputniknews.ru/20250416/eaeu-bezrabotitsa-fevral-2025-snijeniye-48904599.html

Как изменился уровень безработицы в странах ЕАЭС

Как изменился уровень безработицы в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В конце февраля 2025-го численность безработных в странах Союза составила 704,9 тыс. человек

2025-04-16T13:20+0500

2025-04-16T13:20+0500

2025-04-16T13:20+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

безработные

безработица

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Безработных в странах ЕАЭС стало меньше, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД России.Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости стран ЕАЭС, по состоянию на конец февраля 2025 года составила 704,9 тыс. человек.

https://uz.sputniknews.ru/20250412/eek-razvitie-sotrudnichestva-iran-texnicheskoe-regulirovanie-48847083.html

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