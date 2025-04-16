https://uz.sputniknews.ru/20250416/imeni-babura-v-uzbekistane-poyavitsya-novyy-gorod-48901726.html

Имени Бабура: в Узбекистане появится новый город

Имени Бабура: в Узбекистане появится новый город

Sputnik Узбекистан

Город носящий имя великого полководца, общественного деятеля и поэта, станет новым туристическим и культурным центром, а также "умным городом" с передовыми технологиями

2025-04-16T09:51+0500

2025-04-16T09:51+0500

2025-04-16T10:05+0500

общество

узбекистан

андижанская область

шавкат мирзиёев

бабур

умный город

город

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой назвать строящийся город Новый Андижан именем Захириддина Мухаммада Бабура, сообщает пресс-служба главы государства. Лидер страны во время своего визита в Андижанскую область посетил праздничное мероприятие в парке "Янги Узбекистон" и пообщался с молодежью. Он напомнил, что главной целью реформ в Новом Узбекистане, является обеспечение прав, интересов и достоинства человека, всего народа, и на этой основе – повышение удовлетворенности людей своей жизнью. Андижан — один из древнейших городов страны и жемчужина Ферганской долины. В настоящее время здесь активно реализуют масштабные проекты, создают новые возможности. В их числе — строительство нового города. Андижан также знаменит тем, что является родиной Захириддина Мухаммада Бабура. Жители области поддержали эту инициативу. В новом городе появится крупный образовательный кластер с детскими садами, школами, университетом, музеем, библиотекой и IT-парком. В университете построят современный спортивный комплекс международного уровня. На самой высокой точке парка установят памятник Захириддину Мухаммаду Бабуру. Для реализации этих планов примут специальную программу с финансированием в размере $250 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20250415/v-andijanskoy-oblasti-zapustyat-166-investproektov-na-57-mlrd-48898259.html

узбекистан

андижанская область

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