Имени Бабура: в Узбекистане появится новый город
09:51 16.04.2025 (обновлено: 10:05 16.04.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев 15 апреля посетил народное гуляние, организованное в парке "Янги Узбекистон" в Андижане.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Город носящий имя великого полководца, общественного деятеля и поэта, станет новым туристическим и культурным центром, а также "умным городом" с передовыми технологиями.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с инициативой назвать строящийся город Новый Андижан именем Захириддина Мухаммада Бабура, сообщает пресс-служба главы государства.
Лидер страны во время своего визита в Андижанскую область посетил праздничное мероприятие в парке "Янги Узбекистон" и пообщался с молодежью.
"Одна из главных целей нашего государства — молодежная политика. Все, что мы делаем в образовании, махаллях, занятости, спорте — ради интересов наших детей. Молодежь Узбекистана талантлива и способна. Но когда раскрывается талант? Когда есть труд. Тот, кто стремится к знаниям и работает над собой, никогда не останется без дела. Учитесь, развивайтесь, осваивайте современные профессии. Чтобы быть счастливым завтра, нужно заложить основу уже сегодня", — сказал Мирзиёев.
Он напомнил, что главной целью реформ в Новом Узбекистане, является обеспечение прав, интересов и достоинства человека, всего народа, и на этой основе – повышение удовлетворенности людей своей жизнью.
Андижан — один из древнейших городов страны и жемчужина Ферганской долины. В настоящее время здесь активно реализуют масштабные проекты, создают новые возможности. В их числе — строительство нового города. Андижан также знаменит тем, что является родиной Захириддина Мухаммада Бабура.
"Бабур Мирзо — достойный продолжатель Ренессанса Тимуридов, великая личность — покровитель науки, культуры, искусства и литературы, человеческого таланта. Его уникальное наследие прославило наш народ на весь мир. Строительство города, носящего его имя, станет символическим исполнением мечты великого предка", — отметил президент.
Жители области поддержали эту инициативу.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
В новом городе появится крупный образовательный кластер с детскими садами, школами, университетом, музеем, библиотекой и IT-парком. В университете построят современный спортивный комплекс международного уровня.
"Город Бабур станет источником вдохновения для молодежи, новым туристическим и культурным центром, а также "умным городом" с передовыми технологиями", — говорится в сообщении.
На самой высокой точке парка установят памятник Захириддину Мухаммаду Бабуру.
Для реализации этих планов примут специальную программу с финансированием в размере $250 млн.