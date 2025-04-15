https://uz.sputniknews.ru/20250415/v-andijanskoy-oblasti-zapustyat-166-investproektov-na-57-mlrd-48898259.html

В Андижанской области запустят 166 инвестпроектов на $5,7 млрд

В Андижанской области запустят 166 инвестпроектов на $5,7 млрд

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили планы по развитию экономики региона

2025-04-15T18:20+0500

2025-04-15T18:20+0500

2025-04-15T18:20+0500

узбекистан

андижанская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

проект

инвестиции

рабочие места

экономика

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Андижанской области в этом году планируют запустить 166 новых инвестиционных проектов на общую сумму $5,7 млрд, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В ходе визита в регион Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией основных целей, которые планируют достичь здесь в 2025 году.По итогам первого квартала, в результате реализации инвестиционных проектов и поддержке коммерческих банков, удалось трудоустроить 77 тысяч человек.Кроме того, в Андижанской области:Особое внимание в ходе презентации уделили диверсификации экономики, расширению промышленного потенциала, внедрению инновационных технологий и созданию современных производств.Президент дал указания ответственным лицам по своевременной реализации проектов, созданию источников дохода для населения и организации профподготовки безработных граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20250415/mirziyoyev-andijan-aeroport-modernizatsiya-48890679.html

узбекистан

андижанская область

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