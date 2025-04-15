В Андижанской области запустят 166 инвестпроектов на $5,7 млрд
© Depositphotos / lighthouseМолодая бизнес-команда работает в процессе встречи
© Depositphotos / lighthouse
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Главе республики представили планы по развитию экономики региона.
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. В Андижанской области в этом году планируют запустить 166 новых инвестиционных проектов на общую сумму $5,7 млрд, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В ходе визита в регион Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией основных целей, которые планируют достичь здесь в 2025 году.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об основных целях, запланированных к достижению в Андижанской области в 2025 году.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об основных целях, запланированных к достижению в Андижанской области в 2025 году.
© Пресс-служба президента Узбекистана
По итогам первого квартала, в результате реализации инвестиционных проектов и поддержке коммерческих банков, удалось трудоустроить 77 тысяч человек.
“В 2025 году в регионе планируется запустить 166 новых инвестиционных проектов на общую сумму 5,7 миллиарда долларов, что позволит создать 31 тысячу рабочих мест”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в Андижанской области:
предприятия начнут выпуск 31 наименования новой продукции, а общий экспортный потенциал увеличится на $1,5 млрд;
для обеспечения стабильной работы производств введут 65 мегаватт дополнительных энергомощностей.
“Цель — до конца года обеспечить занятость 305 тысяч жителей области”, — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе презентации уделили диверсификации экономики, расширению промышленного потенциала, внедрению инновационных технологий и созданию современных производств.
“Ожидается, что в 2025 году темпы роста экономики области достигнут 5,5 процента”, — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об основных целях, запланированных к достижению в Андижанской области в 2025 году.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией об основных целях, запланированных к достижению в Андижанской области в 2025 году.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент дал указания ответственным лицам по своевременной реализации проектов, созданию источников дохода для населения и организации профподготовки безработных граждан.