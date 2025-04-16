https://uz.sputniknews.ru/20250416/kak-budet-razvivatsya-andijanskaya-oblast-48913225.html

Как будет развиваться Андижанская область — главное

Как будет развиваться Андижанская область — главное

Sputnik Узбекистан

Глава республики провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона

2025-04-16T18:00+0500

2025-04-16T18:00+0500

2025-04-16T18:00+0500

экономика

узбекистан

андижанская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/04/10/48914746_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_87f428e1dad755a449ef9aacf07a36b3.jpg

TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Задачи по поддержке малого и среднего предпринимательства, увеличению инвестиций и экспорта, развитию строительства и социальной сферы Андижанской области обсудили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В промышленности:В сельском хозяйстве:В рыбоводстве:Глава республики дал указания взять проект под контроль и в целом развивать в стране рыбоводство.В сфере туризма:Инвестиции и экспорт:Кроме того, на аукцион выставят 360 неэффективно используемых объектов недвижимости в области и создадут условия для предпринимательских проектов.Как отмечалось, на арыках и каналах с высокой скоростью потока возможно строительство малых и микро-ГЭС общей мощностью 75 мегаватт. Предпринимателям, участвующим в этом, выдадут кредиты на 7 лет под 12% с льготным трехлетним периодом.Развитие строительства и инфраструктуры:Также даны поручения по повышению пропускной способности дорог, соединяющих регион с соседними государствами, развитию общественного транспорта между городом Андижан и районами.Социальная сфера:

узбекистан

андижанская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

андижанская область развитие экономика глава республика совещание