Как будет развиваться Андижанская область — главное
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам социально-экономического развития Андижанской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава республики провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона.
TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Задачи по поддержке малого и среднего предпринимательства, увеличению инвестиций и экспорта, развитию строительства и социальной сферы Андижанской области обсудили на совещании под председательством Шавката Мирзиёева. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
“Обозначена возможность обеспечить экономический рост в области на уровне не менее 6 процентов в 2025 году, довести валовой региональный продукт до 105 триллионов сумов, обеспечить занятость 305 тысяч человек, вывести из бедности 150 тысяч человек”, — говорится в сообщении.
В промышленности:
создадут центры машиностроительного и конструкторского производства;
изучат технические параметры импортного оборудования, востребованного в промышленности, и предложат альтернативы для местных предприятий;
предпринимателям, желающим локализовать такое оборудование, выдадут льготные кредиты до 5 млрд сумов.
В сельском хозяйстве:
применят финансовые инструменты для установки солнечных панелей;
в Кургантепе заложат интенсивный сад и виноградник промышленного типа на 300 гектарах;
неэффективные теплицы из других регионов перенесут в Андижан и передадут населению в лизинг;
в махалли доставят дешевые семена и минеральные удобрения.
В рыбоводстве:
разработан проект по привлечению $15 млн от Азиатского банка развития для выращивания рыбы интенсивным способом на 320 гектарах и кооперации с 500 домохозяйствами.
Глава республики дал указания взять проект под контроль и в целом развивать в стране рыбоводство.
В сфере туризма:
поставлена задача завершить 25 проектов на сумму $125 млн, привлечь 3,5 млн иностранных и местных туристов и довести экспорт туризма до $200 млн.
Инвестиции и экспорт:
в этом году объем иностранных инвестиций составит $3,1 млрд, будут запущены 23 крупных и 321 малых и средних проектов на сумму $1 млрд. Имеется возможность довести экспорт до $1,5 млрд, объем локализации — до 10 трлн сумов.
“Ежегодно из Андижана в Кыргызстан экспортируется продукции на 200 миллионов долларов. В целях расширения взаимной торговли предложено создать свободные торгово-промышленные зоны в Кургантепе и Ходжаабаде”, — говорится в сообщении.
Кроме того, на аукцион выставят 360 неэффективно используемых объектов недвижимости в области и создадут условия для предпринимательских проектов.
Как отмечалось, на арыках и каналах с высокой скоростью потока возможно строительство малых и микро-ГЭС общей мощностью 75 мегаватт. Предпринимателям, участвующим в этом, выдадут кредиты на 7 лет под 12% с льготным трехлетним периодом.
Развитие строительства и инфраструктуры:
в этом году планируют строительство 245 многоквартирных домов на 9 700 квартир, что обеспечит занятость 10 тыс. человек;
отремонтируют более 1000 километров дорог и мостов.
“Из-за нехватки мощности магистрального водопровода Ханабад – Андижан в шести районах 510 тысяч человек испытывают трудности с водоснабжением. В связи с этим было подчеркнуто, что необходимо построить вторую линию водопровода с участием Азиатского банка развития”, — говорится в сообщении.
Также даны поручения по повышению пропускной способности дорог, соединяющих регион с соседними государствами, развитию общественного транспорта между городом Андижан и районами.
Социальная сфера:
доля высокотехнологичных хирургических операций в Андижане достигнет 40%;
обеспечат занятость 15 тыс. выпускников техникумов;
6 тыс. студентов охватят дуальным образованием;
четыре программы высшего образования по направлениям инженерии, медицины, экономики и аграрной сферы будут аккредитованы на международном уровне;
примут меры по развитию медицинского образования и туризма, увеличению числа круглосуточных частных медицинских пунктов в махаллях;
систему поощрения директоров школ, повысивших потенциал и эффективность, внедрят и в техникумах;
по инициативе главы государства каждый год в городе Бабуре будут проводить фестиваль художников. Победителей наградят подарком президента — автомобилями.