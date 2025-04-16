Страны ЦА планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу
© sputnik.kzII Центрально-Азиатский медиафорум открылся в Астане
© sputnik.kz
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В Астане стартовал II Центральноазиатский медиафорум — крупнейшая региональная площадка для диалога в сфере СМИ и коммуникаций.
TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу, сообщает Sputnik Казахстан.
Об этом заявили на стартовавшем в Астане II Центральноазиатском медиафоруме.
Крупнейшая региональная площадка для диалога в сфере СМИ и коммуникаций объединила делегатов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также гостей из Азербайджана, Великобритании, Китая, Катара, России и ряда других стран.
Им предстоит выработать совместные подходы к развитию медиасферы, обменяться опытом, а также обсудить адаптацию традиционных СМИ к новым реалиям цифровой эпохи.
В фокусе внимания участников находятся ключевые вопросы развития современных медиа:
цифровая трансформация;
влияние искусственного интеллекта на журналистику;
рост влияния соцсетей;
вызовы фейковой информации;
пути расширения сотрудничества в медиапространстве региона.
“Наш форум стал по-настоящему уникальной площадкой, на которой мы можем не только открыто обсудить текущую повестку дня, но и выработать общие подходы совместной информационной работы в регионе. На уровне лидеров Центральной Азии неоднократно обсуждался вопрос активизации сотрудничества в информационной сфере. Так, в настоящее время страны Центральной Азии рассматривают возможность запуска совместного телеканала и региональной медиаплатформы, направленных на укрепление информационного сотрудничества в регионе”, — заявила министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Также она сообщила, что подписан план сотрудничества с Узбекистаном до 2025 года, который предусматривает:
обмен контентом;
тренинги;
борьбу с фейками;
поддержку молодых журналистов.
Также обсудили и запланировали совместные проекты для дальнейшего укрепления информационного взаимодействия и развития медийного сотрудничества в Центральной Азии. В их числе создание Академии журналистики ЦА, развитие креативных индустрий, учреждение региональной премии в области журналистики, запуск новых телепроектов и расширение присутствия контента стран региона на международных медийных площадках.