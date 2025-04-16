https://uz.sputniknews.ru/20250416/strany-tsa-planiruyut-sozdat-sovmestnyy-telekanal-i-mediaplatformu-48910788.html

Страны ЦА планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу

Страны ЦА планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу

Sputnik Узбекистан

В Астане стартовал II Центральноазиатский медиафорум — крупнейшая региональная площадка для диалога в сфере СМИ и коммуникаций

2025-04-16T17:00+0500

2025-04-16T17:00+0500

2025-04-16T17:00+0500

форум

сми

медиа

центральная азия

астана

казахстан

узбекистан

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TАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Страны Центральной Азии планируют создать совместный телеканал и медиаплатформу, сообщает Sputnik Казахстан. Об этом заявили на стартовавшем в Астане II Центральноазиатском медиафоруме.Крупнейшая региональная площадка для диалога в сфере СМИ и коммуникаций объединила делегатов из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, а также гостей из Азербайджана, Великобритании, Китая, Катара, России и ряда других стран.Им предстоит выработать совместные подходы к развитию медиасферы, обменяться опытом, а также обсудить адаптацию традиционных СМИ к новым реалиям цифровой эпохи.В фокусе внимания участников находятся ключевые вопросы развития современных медиа:Также она сообщила, что подписан план сотрудничества с Узбекистаном до 2025 года, который предусматривает:Также обсудили и запланировали совместные проекты для дальнейшего укрепления информационного взаимодействия и развития медийного сотрудничества в Центральной Азии. В их числе создание Академии журналистики ЦА, развитие креативных индустрий, учреждение региональной премии в области журналистики, запуск новых телепроектов и расширение присутствия контента стран региона на международных медийных площадках.

центральная азия

астана

казахстан

узбекистан

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