https://uz.sputniknews.ru/20250416/uzbekistantsy-smogut-ispolzovat-transportnye-karty-atto-v-kazaxstane-i-kyrgyzstane-48904162.html

Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане

Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане

Sputnik Узбекистан

Кроме того, ведется работа по расширению сотрудничества с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией

2025-04-16T12:10+0500

2025-04-16T12:10+0500

2025-04-16T12:16+0500

общество

узбекистан

казахстан

кыргызстан

общественный транспорт

транспортная карта

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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил сооснователь и управляющий партнер АТТО Тимур Азадов.По словам Азадова, работу ведут и в обратном направлении.Кроме того, расширяется сотрудничество в этом направлении с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией.Для справки: единый оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане — АТТО — один из крупнейших операторов микроплатежей в Центральной Азии, за пять лет обработал свыше 1,25 млрд транзакций. На сегодняшний день к системе АТТО подключены 13 регионов, выпущено более 2 млн транспортных карт, а 1,3 млн пользователей выбрали АТТО для оплаты различных услуг.

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