https://uz.sputniknews.ru/20250416/uzbekistantsy-smogut-ispolzovat-transportnye-karty-atto-v-kazaxstane-i-kyrgyzstane-48904162.html
Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане
Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане
Sputnik Узбекистан
Кроме того, ведется работа по расширению сотрудничества с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией
2025-04-16T12:10+0500
2025-04-16T12:10+0500
2025-04-16T12:16+0500
общество
узбекистан
казахстан
кыргызстан
общественный транспорт
транспортная карта
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщил сооснователь и управляющий партнер АТТО Тимур Азадов.По словам Азадова, работу ведут и в обратном направлении.Кроме того, расширяется сотрудничество в этом направлении с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией.Для справки: единый оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане — АТТО — один из крупнейших операторов микроплатежей в Центральной Азии, за пять лет обработал свыше 1,25 млрд транзакций. На сегодняшний день к системе АТТО подключены 13 регионов, выпущено более 2 млн транспортных карт, а 1,3 млн пользователей выбрали АТТО для оплаты различных услуг.
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узбекистанцы транспортные карты атто казахстан кыргызстан
узбекистанцы транспортные карты атто казахстан кыргызстан
Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане
12:10 16.04.2025 (обновлено: 12:16 16.04.2025)
Кроме того, ведется работа по расширению сотрудничества с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik
. Скоро узбекистанцы смогут использовать транспортные карты ATTO в Казахстане и Кыргызстане. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан
сообщил сооснователь и управляющий партнер АТТО Тимур Азадов.
"Совместно с нашим технологическим партнером мы дали старт проекту Global Payment Network среди операторов общественного транспорта. В рамках этого проекта АТТО активно работает над взаимной интеграцией с транспортными операторами Кыргызстана и Казахстана. Мы ожидаем, что в ближайшем будущем пользователи транспортных карт АТТО смогут оплачивать проезд в общественном транспорте этих стран", — рассказал он.
По словам Азадова, работу ведут и в обратном направлении.
"Мы рассчитываем на взаимную интеграцию: пользователи транспортных карт оператора из Кыргызстана, базирующегося в Бишкеке, смогут использовать свои карты для оплаты в Узбекистане", — добавил он.
Кроме того, расширяется сотрудничество в этом направлении с Турцией, ОАЭ и Саудовской Аравией.
Для справки: единый оператор автоматизированной системы оплаты проезда в Узбекистане — АТТО — один из крупнейших операторов микроплатежей в Центральной Азии, за пять лет обработал свыше 1,25 млрд транзакций. На сегодняшний день к системе АТТО подключены 13 регионов, выпущено более 2 млн транспортных карт, а 1,3 млн пользователей выбрали АТТО для оплаты различных услуг.