https://uz.sputniknews.ru/20250416/v-kakom-vozraste-osobenno-vajno-otkazatsya-ot-alkogolya-48904821.html
Врач: В каком возрасте особенно важно отказаться от алкоголя
Врач: В каком возрасте особенно важно отказаться от алкоголя
Sputnik Узбекистан
Снижение потребления спиртного помогает избежать проблем с мозгом, депрессий и травм
2025-04-16T22:02+0500
2025-04-16T22:02+0500
2025-04-16T22:02+0500
это интересно
мнение эксперта
алкоголь
здоровье
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После 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Он добавил, что алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.Врач призвал пересмотреть отношение к спиртному, сделав сознательный выбор в пользу здорового образа жизни.
https://uz.sputniknews.ru/20250415/kak-kormit-rebenka-vesnoy-48888718.html
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врач алкоголь возраст отказ здоровье
врач алкоголь возраст отказ здоровье
Врач: В каком возрасте особенно важно отказаться от алкоголя
Снижение потребления спиртного помогает избежать проблем с мозгом, депрессий и травм.
После 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"После 50 лет особенно важно пересмотреть свое отношение к спиртному. Алкоголь повышает давление, ухудшает работу печени и мозга, нарушает сон, увеличивает риск депрессии и деменции", — предупредил специалист.
Он добавил, что алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.
Врач призвал пересмотреть отношение к спиртному, сделав сознательный выбор в пользу здорового образа жизни.
"Полный отказ — это не потеря радости жизни, а осознанное решение сохранить здоровье", — подчеркнул он.