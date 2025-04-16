https://uz.sputniknews.ru/20250416/v-kakom-vozraste-osobenno-vajno-otkazatsya-ot-alkogolya-48904821.html

Врач: В каком возрасте особенно важно отказаться от алкоголя

Врач: В каком возрасте особенно важно отказаться от алкоголя

Sputnik Узбекистан

Снижение потребления спиртного помогает избежать проблем с мозгом, депрессий и травм

2025-04-16T22:02+0500

2025-04-16T22:02+0500

2025-04-16T22:02+0500

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мнение эксперта

алкоголь

здоровье

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После 50 лет человеку особенно важно пересмотреть свое отношение к алкоголю, поскольку он ухудшает работу мозга, а также увеличивает риск депрессии и деменции, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Он добавил, что алкоголь делает сосуды хрупкими, способствует падениям и травмам.Врач призвал пересмотреть отношение к спиртному, сделав сознательный выбор в пользу здорового образа жизни.

https://uz.sputniknews.ru/20250415/kak-kormit-rebenka-vesnoy-48888718.html

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