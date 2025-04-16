https://uz.sputniknews.ru/20250416/voorujennye-sily-rf-osvobodili-kalinovo-v-dnr-48911321.html
СВО: вооруженные силы РФ освободили Калиново в ДНР
СВО: вооруженные силы РФ освободили Калиново в ДНР
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активными действиями подразделений Южной группировки войск
2025-04-16T17:30+0500
2025-04-16T17:30+0500
2025-04-16T17:30+0500
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ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Российские войска освободили Калиново в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Помимо этого, бойцы группировки нанесли поражение семи механизированным, двум штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка. Противник за сутки потерял:
https://uz.sputniknews.ru/20250415/rossiyskie-voyska-blokirovali-ostatki-pexoty-vsu-v-kurskom-gornale-48898707.html
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сво днр вооруженные силы рф
сво днр вооруженные силы рф
СВО: вооруженные силы РФ освободили Калиново в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активными действиями подразделений Южной группировки войск.
ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik.
Российские войска освободили Калиново в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Помимо этого, бойцы группировки нанесли поражение
семи механизированным, двум штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Плещеевки, Романовки, Алексеево-Дружковки, Полтавки, Зари, Иванополья, Миньковки и Клебан-Быка.
Противник за сутки потерял:
две единицы американской бронетехники — ББМ HMMWV и БТР Stryker;
боевую бронемашину "Козак";
пять орудий полевой артиллерии;
станцию радиоэлектронной борьбы.