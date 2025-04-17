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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250417/eaeu-produktsiya-deti-podrostki-bezopasnost-48919820.html
В ЕАЭС повысят безопасность продукции для детей и подростков
В ЕАЭС повысят безопасность продукции для детей и подростков
Sputnik Узбекистан
Министр ЕЭК указал на необходимость своевременной и научно-обоснованной корректировки соответствующих технических регламентов Союза
2025-04-17T11:00+0500
2025-04-17T11:00+0500
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TАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В ЕАЭС повысят безопасность продукции для детей и подростков, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.С соответствующим предложением выступил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий в Москве на Конгрессе индустрии детских товаров. По его словам, в союзных документах должно находить более широкое отражение применение производителями современных технологий при изготовлении игрушек, одежды, обуви, других детских и подростковых товаров. При этом безопасность должна быть на первом месте.Он напомнил, что в рамках ЕАЭС действуют техрегламенты "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", "О безопасности аттракционов", "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и другие, требования которых являются основополагающими.Вместе с тем министр ЕЭК обратил особое внимание на необходимость своевременной и научно-обоснованной корректировки соответствующих технических регламентов Союза, с учетом "рисков для психического здоровья и когнитивного развития детей".Татарицкий сообщил об изучении различного опыта в части установления требований к детской продукции, в том числе цифровым игрушкам и игрушкам с искусственным интеллектом, исключающих негативное влияние на психику детей.Он подробно остановился на примере Европейского союза "по ужесточению регуляторики применительно к детской продукции" и призвал всех заинтересованных к более пристальной оценке этого опыта с перспективой возможного использования в ЕАЭС.
https://uz.sputniknews.ru/20250416/eaeu-bezrabotitsa-fevral-2025-snijeniye-48904599.html
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еаэс безопасность продукция дети подростки
еаэс безопасность продукция дети подростки

В ЕАЭС повысят безопасность продукции для детей и подростков

11:00 17.04.2025
© Sputnik / Дильшода РахматоваКак создаются игрушки: фоторепортаж с ташкентской фабрики
Как создаются игрушки: фоторепортаж с ташкентской фабрики - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.04.2025
© Sputnik / Дильшода Рахматова
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Министр ЕЭК указал на необходимость своевременной и научно-обоснованной корректировки соответствующих технических регламентов Союза.
TАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В ЕАЭС повысят безопасность продукции для детей и подростков, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
С соответствующим предложением выступил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий в Москве на Конгрессе индустрии детских товаров.
По его словам, в союзных документах должно находить более широкое отражение применение производителями современных технологий при изготовлении игрушек, одежды, обуви, других детских и подростковых товаров. При этом безопасность должна быть на первом месте.
Он напомнил, что в рамках ЕАЭС действуют техрегламенты "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", "О безопасности аттракционов", "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и другие, требования которых являются основополагающими.
Вместе с тем министр ЕЭК обратил особое внимание на необходимость своевременной и научно-обоснованной корректировки соответствующих технических регламентов Союза, с учетом "рисков для психического здоровья и когнитивного развития детей".

"Требования техрегламентов имеют техническую природу, что дает нам возможность их оценить (испытать или измерить) достаточно очевидным путем, – отметил министр ЕЭК. – Вместе с тем детская продукция имеет большое значение для интеллектуального, нравственного, эстетического развития детей. Но в регламентах пока отсутствуют требования, которые могут на это повлиять".

Татарицкий сообщил об изучении различного опыта в части установления требований к детской продукции, в том числе цифровым игрушкам и игрушкам с искусственным интеллектом, исключающих негативное влияние на психику детей.
Он подробно остановился на примере Европейского союза "по ужесточению регуляторики применительно к детской продукции" и призвал всех заинтересованных к более пристальной оценке этого опыта с перспективой возможного использования в ЕАЭС.
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