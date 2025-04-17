https://uz.sputniknews.ru/20250417/kakie-bolezni-provotsiruet-malopodvijnyy-obraz-jizni-48922053.html
Целый букет: какие болезни провоцирует малоподвижный образ жизни
Целый букет: какие болезни провоцирует малоподвижный образ жизни
Sputnik Узбекистан
Чтобы снизить риски развития таких заболеваний человеку необходимо посвящать физической активности не менее трех часов в неделю, но входить в такой режим "плавно"
2025-04-17T22:04+0500
2025-04-17T22:04+0500
2025-04-17T22:04+0500
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зож
вредные привычки
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Сидячая работа, малоподвижный образ жизни и вредные привычки способствуют развитию целого букета болезней рассказал радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко.По словам специалиста, это не только болезни непосредственно опорно-двигательного аппарата.Он также предупредил, что от малоподвижного образа жизни страдает и головной мозг.Чтобы снизить риски развития таких заболеваний, человеку необходимо посвящать физической активности не менее трех часов в неделю, но входить в такой режим "плавно", рекомендовал эксперт."Для начала замените 50% своего пути до работы, например, на пешую прогулку. Также мы обязательно должны избавляться от нехороших привычек: большое количество чая или кофе, курение в течении дня. Старайтесь пагубные привычки менять на хорошие. Замените чашку кофе стаканом воды, поход до курилки прогулкой по территории. Избыточные перекусы тоже ведут к нехорошим последствиям, старайтесь их не отменять, а заменить на более полезные. Самое главное — интеграция для привычек должна быть плавной, неторопливой, иначе вам это быстро наскучит, сформируется естественная физиологическая реакция организма — лень, и вы забудете свои начинания", — заключил специалист.
https://uz.sputniknews.ru/20250416/v-kakom-vozraste-osobenno-vajno-otkazatsya-ot-alkogolya-48904821.html
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малоподвижный образ жизни болезни
малоподвижный образ жизни болезни
Целый букет: какие болезни провоцирует малоподвижный образ жизни
Чтобы снизить риски развития таких заболеваний, человеку необходимо посвящать физической активности не менее трех часов в неделю, но входить в такой режим "плавно".
Сидячая работа, малоподвижный образ жизни и вредные привычки способствуют развитию целого букета болезней рассказал радио Sputnik
реабилитолог Владимир Бондаренко.
По словам специалиста, это не только болезни непосредственно опорно-двигательного аппарата.
"Надо понимать, что есть еще более приоритетные системы нашего организма, которые отвечают за питательные процессы, которые позволяют обеспечивать само движение. Это, например, проблемы с обменом веществ. При недостаточной двигательной — может развиться сахарный диабет, неприятные заболевания репродуктивной системы", — перечислил Бондаренко.
Он также предупредил, что от малоподвижного образа жизни страдает и головной мозг.
"Долгое пребывание за компьютером, постоянное вытягивание шеи вперед, так называемая компьютерная шея также не дает нашему головному мозгу нормально питаться. Отсюда уже сопутствующие заболевания — это различные мигрени, головные боли непонятного генеза", — пояснил Бондаренко.
Чтобы снизить риски развития таких заболеваний, человеку необходимо посвящать физической активности не менее трех часов в неделю, но входить в такой режим "плавно", рекомендовал эксперт.
"Для начала замените 50% своего пути до работы, например, на пешую прогулку. Также мы обязательно должны избавляться от нехороших привычек: большое количество чая или кофе, курение в течении дня. Старайтесь пагубные привычки менять на хорошие. Замените чашку кофе стаканом воды, поход до курилки прогулкой по территории. Избыточные перекусы тоже ведут к нехорошим последствиям, старайтесь их не отменять, а заменить на более полезные. Самое главное — интеграция для привычек должна быть плавной, неторопливой, иначе вам это быстро наскучит, сформируется естественная физиологическая реакция организма — лень, и вы забудете свои начинания", — заключил специалист.