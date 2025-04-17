https://uz.sputniknews.ru/20250417/kakie-bolezni-provotsiruet-malopodvijnyy-obraz-jizni-48922053.html

Целый букет: какие болезни провоцирует малоподвижный образ жизни

Целый букет: какие болезни провоцирует малоподвижный образ жизни

Sputnik Узбекистан

Чтобы снизить риски развития таких заболеваний человеку необходимо посвящать физической активности не менее трех часов в неделю, но входить в такой режим "плавно"

2025-04-17T22:04+0500

2025-04-17T22:04+0500

2025-04-17T22:04+0500

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зож

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Сидячая работа, малоподвижный образ жизни и вредные привычки способствуют развитию целого букета болезней рассказал радио Sputnik реабилитолог Владимир Бондаренко.По словам специалиста, это не только болезни непосредственно опорно-двигательного аппарата.Он также предупредил, что от малоподвижного образа жизни страдает и головной мозг.Чтобы снизить риски развития таких заболеваний, человеку необходимо посвящать физической активности не менее трех часов в неделю, но входить в такой режим "плавно", рекомендовал эксперт."Для начала замените 50% своего пути до работы, например, на пешую прогулку. Также мы обязательно должны избавляться от нехороших привычек: большое количество чая или кофе, курение в течении дня. Старайтесь пагубные привычки менять на хорошие. Замените чашку кофе стаканом воды, поход до курилки прогулкой по территории. Избыточные перекусы тоже ведут к нехорошим последствиям, старайтесь их не отменять, а заменить на более полезные. Самое главное — интеграция для привычек должна быть плавной, неторопливой, иначе вам это быстро наскучит, сформируется естественная физиологическая реакция организма — лень, и вы забудете свои начинания", — заключил специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20250416/v-kakom-vozraste-osobenno-vajno-otkazatsya-ot-alkogolya-48904821.html

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малоподвижный образ жизни болезни