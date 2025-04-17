https://uz.sputniknews.ru/20250417/lavrov-posetit-uzbekistan-48929522.html

Лавров посетит Узбекистан — дата, цель визита

Лавров посетит Узбекистан — дата, цель визита

Sputnik Узбекистан

В программе визита министра иностранных дел РФ переговоры с президентом Узбекистана и главой МИД республики

2025-04-17T18:10+0500

2025-04-17T18:10+0500

2025-04-17T18:10+0500

политика

узбекистан

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шавкат мирзиёев

бахтиер саидов

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Узбекистан в период с 22 по 23 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.По словам Захаровой, основное внимание на переговорах уделят дальнейшему развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.

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