https://uz.sputniknews.ru/20250417/lavrov-posetit-uzbekistan-48929522.html
Лавров посетит Узбекистан — дата, цель визита
Лавров посетит Узбекистан — дата, цель визита
Sputnik Узбекистан
В программе визита министра иностранных дел РФ переговоры с президентом Узбекистана и главой МИД республики
2025-04-17T18:10+0500
2025-04-17T18:10+0500
2025-04-17T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Узбекистан в период с 22 по 23 апреля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.По словам Захаровой, основное внимание на переговорах уделят дальнейшему развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.
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лавров узбекистан визит
Лавров посетит Узбекистан — дата, цель визита
В программе визита министра иностранных дел РФ переговоры с президентом Узбекистана и главой МИД республики.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Узбекистан в период с 22 по 23 апреля. Об этом сообщила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе очередного брифинга.
"В период с 22 по 23 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с официальным визитом Узбекистан. В ходе пребывания в Ташкенте запланирована беседа с президентом Республики Узбекистан, также обстоятельные переговоры с министром иностранных дел этой страны ", — сказала она.
По словам Захаровой, основное внимание на переговорах уделят дальнейшему развитию стратегического сотрудничества Москвы и Ташкента, региональной безопасности и взаимодействию на площадках международных организаций.