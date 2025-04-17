https://uz.sputniknews.ru/20250417/narbaeva-uchastvuet-v-meropriyatiyax-vesenney-sessii-mpa-sng-48927540.html

Нарбаева участвует в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ — что в программе

Нарбаева участвует в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ — что в программе

Sputnik Узбекистан

Главы парламентов стран Содружества соберутся в Санкт-Петербурге

2025-04-17T15:40+0500

2025-04-17T15:40+0500

2025-04-17T15:40+0500

политика

россия

санкт-петербург

снг

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/19/47684952_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2b1ac2235eea4934c91dbde61a7795d4.jpg

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 17-18 апреля примет участие в весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МПА СНГ.Сегодня состоится заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Оно пройдет под руководством Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.Участники:Планируют также участие в мероприятии Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.Повестка дня заседания включает:В рамках весенней сессии 17 апреля состоится международная конференция "Законодательное регулирование противодействия использованию искусственного интеллекта и новых технологий в террористических целях". Соорганизаторы мероприятия наряду с МПА СНГ — Контртеррористическое управление ООН и Международный комитет Красного Креста.Парламентарии стран Содружества обсудят ландшафт угроз и новые методы использования ИИ в террористических целях, а также поиск баланса между безопасностью и инновациями.Кроме того, 17 апреля пройдут заседания:18 апреля главы парламентов, депутаты и сенаторы стран Содружества примут участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище.В Таврическом дворце пройдет 58-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ.В тот же день парламентарии стран Содружества и почетные гости Ассамблеи примут участие в торжественном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

россия

санкт-петербург

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

нарбаева участие мероприятия мпа снг санкт-петербург