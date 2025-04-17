Нарбаева участвует в мероприятиях весенней сессии МПА СНГ — что в программе
© Сенат Олий МажлисаНовые полномочия Министерства культуры служат развитию искусства живого исполнения
© Сенат Олий Мажлиса
Подписаться
Главы парламентов стран Содружества соберутся в Санкт-Петербурге.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 17-18 апреля примет участие в весенней сессии Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба МПА СНГ.
Сегодня состоится заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Оно пройдет под руководством Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.
Участники:
председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сагиба Гафарова;
председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян;
председатель Совета Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова;
председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев;
председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбек Тургунбек уулу;
председатель Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали;
председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева.
Планируют также участие в мероприятии Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева.
Повестка дня заседания включает:
обсуждение мониторинга президентских выборов в Беларуси и парламентских выборов в Таджикистане, осуществленного международными наблюдателями от МПА СНГ;
рассмотрение Положения о Международном конкурсе дипломных проектов на соискание награды МПА СНГ;
подведение итогов работы Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2024 году;
вопросы подготовки предстоящих международных саммитов.
В рамках весенней сессии 17 апреля состоится международная конференция "Законодательное регулирование противодействия использованию искусственного интеллекта и новых технологий в террористических целях". Соорганизаторы мероприятия наряду с МПА СНГ — Контртеррористическое управление ООН и Международный комитет Красного Креста.
Парламентарии стран Содружества обсудят ландшафт угроз и новые методы использования ИИ в террористических целях, а также поиск баланса между безопасностью и инновациями.
Кроме того, 17 апреля пройдут заседания:
Объединенной комиссии при МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам;
Постоянной комиссии МПА СНГ по вопросам обороны и безопасности;
Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
18 апреля главы парламентов, депутаты и сенаторы стран Содружества примут участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище.
В Таврическом дворце пройдет 58-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ.
В тот же день парламентарии стран Содружества и почетные гости Ассамблеи примут участие в торжественном заседании МПА СНГ, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.